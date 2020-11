Google alkaa kilpaan pankkien kanssa, haastaa Pivot ja vastaavat

Google julkisti eilen uudistetun-maksujärjestelmänsä. Suomessakin Google Paylla on ollut valtava määrä käyttäjiä, sillä sen avulla puhelimella on voinut korvatta näppärästi pankkikortin lähimaksuissa. Nyt Google Pay ottaa isoja askeleita kohti todellista pankkitoimintaa.

Isona koukkuna uudessa Google Payssa on oman kulutukseen seuranta. Ja ei pelkästään Google Payn kautta käytetyn rahan seuranta, vaan käyttäjän kaikkien pankkitapahtumien seuranta. Käytännössä Googlen uudistetun Pay -sovelluksen avulla voi helposti hahmottaa sitä, mihin rahat oikein tililtä kuukausittain katoavat.Google Payn uuteen versioon voi kytkeä useita eri pankkitilejä eri pankeista, sekä useita eri maksukortteja. Niiden avulla Google Pay antaa paremman kokonaiskuvan omasta rahankäytöstä. Suomessa ja EU:ssa tämän mahdollistaa PSD2 -direktiivi , joka pakottaa pankit avaamaan rajapinnat asiakkaan pyynnöstä myös muille palveluntarjoajille - kuten Googlelle.Kotimaassa useat pankit ovat kehitelleet vastaavia oman rahatalouden seurantaan tarkoitettuja työkaluja:onja niin edelleen. Nyt niiden haastajaksi on tunkemassa siis Google.Uudistettu Google Pay lanseerataan aluksi Yhdysvalloissa. Siellä Google Payn kautta voi itselleen avata myös täysin palvelumaksuttoman pankkitilin, jonka ainoana näkymänä / työkaluna toimii Google Pay -sovellus ja sen verkkosivustoversio. Pankkitilit itsessään eivät ole Googlen tarjoamia, vaan se on aloittanut yhteistyön 11 eri pankin kanssa USAssa, jotka tilipalvelut Google Pay-asiakkaille tarjoavat.Uudistettu Google Pay lanseerattiin sekä iPhonelle että Androidille. Suomeen uudistettu versio saapuu myöhemmin.