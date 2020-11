Nyt ne jo tulevat! Gigantin Black Friday alkaa jo 20.11. ja kestää peräti 11 päivää

Varsinainen Black Friday on tänä vuonna perjantaina 27. marraskuuta, jolloin todennäköisesti nähdään ne parhaimmat tarjoukset.Gigantti perustelee kampanjan laajentamista koronaviruksen aiheuttamalla tilanteella, jotta asioiminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja turvallista."Tänäkin vuonna luvassa on huipputarjouksia, mutta nyt entistä pidemmälle aikavälille ripoteltuna. Tarjouksia löytyy yhtä lailla myymälöistä kuin verkosta, jonka kapasiteetin olemme nelinkertaistaneet. Nämä seikat mahdollistavat turvalliseen ja sujuvan asioinnin Gigantissa myös Black Fridayn aikaan", sanoo Gigantin markkinointijohtajaGigantti kertoo tiedotteessaan, että myymälöissä tulee olemaan runsaasti koronan leviämisen ehkäisemiseen liittyviä turvatoimia. Asiakasvirtaa säännöstellään, ja suurimmissa myymälöissä paikalla on vartijoita, jotka pitävät muun henkilökunnan kanssa huolta, että tungosta ei synny.Kaikki työntekijät tietenkin käyttävät kasvomaskeja ja maskin käyttö on suotavaa myös asiakkaiden kohdalla.Vielä tulevia tarjouksia ei paljastettu, mutta muun muassa kodinelektroniikalle ennakoidaan hyvää kysyntää."Koronan aikana on ollut nähtävillä, että asiakkaat panostavat entistä enemmän itseensä ja kotiinsa. Televisioiden myynti on ollut selvässä kasvussa, ja myös puhelimia ja kuulokkeita on ostettu paljon. Joulun hittejä lienee ainakin iPhone 12 ja erilaiset langattomat nappikuulokkeet", Särkelä kertoo.Gigantin tarjouksia voi seurata tämän sivun kautta Monet muut verkkokaupat käynnistävät omia Black Friday -kampanjoita todennäköisesti maanantaina 23.11. alkaen. Nämä kaikki tarjoukset löytyvät kätevästi tältä Hintaoppaan sivulta