Paras robotti-imuri vuonna 2020

Mitä pitää tietää robotti-imuria valitessa?

Siivousjälki

Yhteydet

Ajastus ja etäohjattavuus

Kieli

Esteet ja matot

Asunnon koko

Josko sittenkin robottimoppi?

Paras halpa robotti-imuri

Hyvä siivoustulos

Ongelmia kevyiden mattojen kanssa

Sopivat max 70m2 koteihin

Osaavat suomea

Toimivat myös älypuhelimen kautta, mutta myös ilman älypuhelinta

Tarkista Roomba 675 päivän hinta täältä

Paras 250 - 350 euroa maksava robotti-imuri

Loistava kovien pintojen siivoustulos

Erittäin hyvä matojen siivoustulos

Sovellus osaa suomea

Selkeä käyttöliittymä

Sopii max 70m2 asuntoihin

Voidaan käyttää myös ilman älypuhelinta

Ongelmissa kevyiden mattojen kanssa

Roomba e5 arvostelumme

Roomba e5 päivän hinta

Hyvä siivoustulos imuroitaessa

Kivana lisänä moppi, vaikkakaan sen hyötyarvo ei ole kaksinen

Sovellus hieman sekava, ei tarjolla suomeksi

Käytännössä vaatii älypuhelimen käyttöä

Sopii myös isompiin asuntoihin (osaa jatkaa työtään)

Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop Pro päivän hinta

Paras 350 - 500 euroa maksava robotti-imuri

Käytännössä sama robotti kuin Roomba i7+, joka sai arvostelussamme täydet viisi tähteä

Loistava siivoustulos

Selviää suurimmasta osasta esteistä paremmin kuin mikään muu testaamamme robotti-imuri

Sovellus on selkeä ja toimii myös suomeksi

Sopii myös erittäin isoon kotiin

Tarkista Roomba i7 päivän hinta täältä

Mukana myös moppaustoiminto, joka tosin mielestämme ei ole kovinkaan tarpeellinen

Sopii myös erittäin isoihin koteihin

Erittäin hyvä siivoustulos

Sovellus on aavistuksen sekava ja ei toimi suomeksi

Tarkista Roborock S5 Maxin päivän hinta täältä

Parhaat yli 500 euron robotti-imurit

loistava siivoustulos

Selviytyy parhaiten esteistä kaikista testaamistamme imureista

Tyhjentää itse oman pölysäiliönsä

Sopii myös todella isoihin koteihin (yli 200m2)

Sovellus osaa suomea ja on selkeä

Tarkista Roomba i7+ päivän hinta täältä

Lue Roomba i7+ arvostelumme täältä

Paras robotti-imuri tekniikkaa pelkäävälle

Mutta ongelmaksi tulee se, että markkinoilla on tarjolla robotti-imureita valtavalla hintahaitarilla ja useilta eri valmistajilta. Tarjolla on halpaa roskaa, kallista roskaa, edullista laatua ja kallista huipputuotetta.Olemme testanneet robotti-imureita AfterDawnissa vuodesta 2018 lähtien. Testausjaksomme kestävät aina useita kuukausia yhden laitteen kimpussa, joten testit ovat todellakin tosielämää ja arjen ongelmia testaavia, kaikin mahdollisin tavoin.Laadimmekin tähän pienen osto-oppaan omien testaustemme pohjalta, jaoteltuna erilaisten käyttökohteiden mukaan:Listaamme tässä mielestämme tärkeimmät asiat, joita kannattaa pohtia etukäteen ennen kauppaan ryntäämistä.Äkkiseltään luulisi, että robotti-imuria valitessa ainoastaan siivousjälki on merkittävä seikka imuria valitessa. Käytännössä näin ei kuitenkaan ole, vaan valintaan vaikuttavat myös muutamat muut tekijät.Mutta toki, siivousjälki on merkittävä tekijä. Käytännössä kaikki markkinoilla olevat robotti-imurit osaavat siivota irtonaisen lian ja pölyn pois kovilta lattiapinnoiltaerittäin hyvin. Tässä suhteessa on ihan se ja sama ostaako satasen vai tonnin maksavan robotti-imurin.Ongelmaksi muodostuvat käytännössä esteet, kulmat ja matot.Osa robotti-imureista siivoaa jalkalistojen vierustat ja nurkat erittäin hyvin, toiset taas erittäin huonosti. Ja oikeastaan samat imurit, jotka jättävät likaa nurkkiin, tuppaavat jättämään sitä myös tuolinjalkojen ympärille ja muihin vastaaviin paikkoihin. Tässä on mahdotonta sanoa hinnan perusteella mikä laite tekee hyvää työtä ja mikä ei, vaan ainoa tapa saada asia selville, on lukea arvosteluja aiheesta.Toinen ongelma ovat matot. Mattojen imurointi on robotti-imureiden isoin ongelma. Osa siivoaa matot hyvin, osa keskittyy vain ruttaamaan matot möykyiksi ja osa päätyy jumiin mattoihin.Tämä on kriittinen seikka, jos robotti-imuria ollaan ostamassa vaikkapa lahjaksi henkilölle, jolla ei ole teknistä osaamista juuri lainkaan.Käytännössä kaikki kalliimmat robotti-imurit vaativat kaksi asiaa toimiakseen kuten pitääkin: langattoman lähiverkonsekä älypuhelimen.Mikäli jompaakumpaa ei löydy - tai käyttäjä on kovin arka käyttämään mitään teknisempää vimpainta, kannattaa tyytyä ostoksen suhteen imuriin, joka on mallia "lähes perus", hintalapun ollessa ehdottomasti korkeintaan 300 euroa.Asia, mitä ei tule juurikaan ajateltua ensimmäistä robotti-imuria ostettaessa on sen käyttötapa. Roboimureiden oikeaoppinen käyttö eroaa valtavasti tavallisen imurin käytöstä nimenomaan sen käytön tiheyden osalta.Robotti-imureita ei ole tarkoitus käyttää kerran viikossa, kun koti alkaa kaipaamaan siivousta, vaan niitä olisi tarkoitus käyttää käytännössä joka päivä. Tällöin ajastusominaisuudet ja etäohjattavuus tulevat kriittisiksi. Ideaalitilanteessa robotin voi ajastaa siten, että se on automaattisesti päällä vaikkapa klo 10 - 14 välillä arkisin, perheen ollessa pois kotoa. Näin robotti tulee siivonneeksi kodin viitenä päivänä viikossa, asiaa ei tarvitse erikseen muistella ja koti pysyy jatkuvasti siistinä.Joissain, pääosin edullisimmissa roboimureissa ei ole lainkaan ajastusmahdollisuutta. Etäohjattavuus kännykkäsovelluksen kautta puuttuu sekin käytännössä kaikista edullisimmista robotti-imureista.Jos teknistä osaamista löytyy ja kotoa löytyy sekä langaton lähiverkko että älypuhelin, ollaan jo pitkällä. Mutta ongelmaksi saattaa tulla se, että käytännössä lähes kaikki robotti-imurien sovellukset toimivat englanniksi.Jos siis aivan perustason englannin taito on hukassa, on oikeastaan kaksi vaihtoehtoa: tyytyä edullisempaan robotti-imuriin, joka ei tue lainkaan älypuhelimen kautta ohjausta - tai hankkia Roomban valmistama imuri, jotka ovat tietääksemme tällä hetkellä ainoat täysin suomeksi toimivat robotti-imurit.Testeissämme suurimmat ongelmat eri roboimureiden välillä ovat olleet käytännössä aina esteisiin ja mattoihin liittyviä.Käytännössä voidaan sanoa karkeasti niin, että jos kotisi on täynnä joko paksuja, upottavia mattoja tai kevyitä räsymattoja, kannattaa hypätä suosiolla tämän artikkelin kohtaan, jossa käsitellään kaikkein kalleimpia robotti-imureita.Vaikka aluksi voikin tuntua siltä, että, niin oman pitkän kokemuksemme perusteella voimme sanoa, että ei, ei voi. Robo, jonka takia täytyy itse tehdä erikseen työtä raivaamalla erilaisia esteitä, olivat ne sitten mattoja tai muita esteitä, alkaa ottamaan aivoon hyvin, hyvin nopeasti ja sen käyttöarvo vähenee todella nopeasti.Kodin koko on yksi selkeä kriteeri, joka on pakko ottaa huomioon robotti-imuria valittaessa. Käytännössä noin 60-70m2 on suurin asunnon koko, johon voidaan hankkia robotti-imuri, jossa ei ole-toimintoa.tarkoittaa siis sitä, että kun robotti-imurin akku loppuu kesken siivouksen, se käy lataamassa itsensä ja jatkaa töitä siitä kohti, joihin se jäi ennen akun loppumista.Jos tuota toimintoa ei ole, robotin akkukesto määrittää suoraan sen, kuinka ison asunnon robotti pystyy siivoamaan. Käytännössä ilman-ominaisuutta maksimi asunnon koko on noin 70m2. Sitä isompiin asuntoihin täytyy hankkia robotti, josta kyseinen toiminto löytyy.Eli jos kämppä on täynnä kirjahyllyjä, lattiassa täysin kiinni olevia sänkyjä ja muita kohteita, joiden alta yksinkertaisesti ei voi imuroida mitenkään, ei noita alueita lasketa lattiapinta-alaan mukaan. Yllättävän iso osa kodeistamme on itse asiassa aivan muuta kuin imuroitavissa olevaa tilaa.Robottimoppi voi kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta robotti-imurille. Tai jos rinnakkain on kaksi mallia, joista toisessa on imurin lisäksi myös moppi, vaaka kallistuisi helposti mopilla varustetun puoleen.Valitettavasti robottimoppi on testiemme mukaan "ihan kiva", mutta ei mitenkään korvaa robotti-imuria - ja kärsii tietyistä ongelmista.Tärkein robomopin ongelma on se, että robottimopin vesisäiliö on yleensä todella pieni. Tämä johtaa siihen, että mopin vesisäiliötä pitäisi olla täyttämässä käytännössä päivittäin - ja mielestämme taas robotin idea on juurikin se, että se tekee työnsä, ilman että sen toimintaan tarvii juurikaan puuttua.Lisäksi robomoppi ei osaa hinkata lattioista niihin jämähtänyttä likaa pois, vaan lähinnä poistaa pölykerroksen lattian pinnasta. Tämä on sinänsä täysin looginen asia, kun sitä hieman miettii: lattialle jämähtänyt tahra ei lähde käsipelilläkään irti ilman voimaa - ja muutaman kilon painoisessa robottimopissa ei yksinkertaisesti ole vaadittavaa voimaa tähän hommaan.Toisaalta, jos hankinnassa on roboimuri, jossa sattuu olemaan mukana myös moppi, ei siitä sinänsä haittaakaan ole - mutta sitä ei kannata pitää ostopäätöksenä.Jos robottimoppi konseptina kuitenkin kiinnostaa, olemme arvostelleet parikin sellaista: Braava Jet m6 arvostelumme on täällä ja Braava Jet 240 arvostelumme puolestaan täällä Tässä suhteessa painotamme, että halvalla ei saa hyvää, ainakaan robotti-imureissa. Olemme testanneet muutamia todella edullisia imureita ja ne eivät yksinkertaisesti ole kovinkaan hyviä työssään. Kehnoja, halpoja imureita ovat olleet mm.ja Lidlin toisinaan tarjouslaarissa tarjolla olevarobotti-imuri.Alle 250 euron robotti-imuria etsivälle suosittelemme seuraamaan tarjouksia, koska kohtuullisen hyviä robotti-imureita tulee myyntiin myös hurjilla alennuksilla.Tällä hetkellä alle 250 euroa maksavista robotti-imureista suosittelemme tätä mallia:Lisäksiirtoaa sekin toisinaan alennuksella noin 200 euron hintaluokassa. Voit tarkistaa Roomba e5 tämän hetken hinnan täältä . Suosittelemme lukemaan myös Roomba e5 -arvostelumme , jonka havainnot pätevät pitkälti myös Roomba 675:een.Molempiin malleihin pätevät seuraavat kohdat:Robotti-imureiden hinnat heiluvat valtavasti, joten on vaikea sanoa mitä mallia milloinkin millä hinnalla saa - kannattaa seurata tarjouksia silmä kovana. Tässä hintaluokassa valikoimaa on lähinnä tuntemattomampien kiinalaisten valmistajien ja edullisemman hintaluokan Roombien kesken. Toisinaam myös joitain Xiaomin tuotteita löytyy tästä hintaluokasta.250 - 350 euron robotti-imurissa joitain asioita pitää hieman tinkiä, mutta parhaimmillaan tällä hintaluokalla saa erittäin hyvän robon - etenkin tarjouksia kyttäämälläTässä suosituksemme tästä hintaluokasta, loppuvuoden 2020 hinnoilla:Kuten muissakin hintaryhmissä, toisinaan myös tähän hintaryhmään tipahtaa yleensä kalliimmissa hintaluokissa pyöriviä tuotteita, johtuen ajoittaisista tarjouksista, joten kannattaa myös tutkia muiden hintaryhmien ajan tasaisia nostoja.Tämä on jo hintaryhmä, josta saa huippulaatua isompaankin kotiin, etenkin oikealla ajoituksella oston suhteen.Tässä suosituksemme tästä hintaluokasta, loppuvuoden 2020 hinnoilla:Jos raha ei ole laisinkaan ongelma, on mielestämme ylivoimaisesti paras tarjolla olevista robotti-imureista, joka maksaa toisinaan tarjouksessa hieman alle 800 euroa. Suosittelemme lukemaan laajan Roomba i7+ -arvostelumme, jossa selvitämme perinpohjin imurin toimintaa Lisäksi tästä hintaryhmästä mielenkiintoiselta vaikuttaa loppuvuodesta 2020 myyntiin saapuva, mutta tässä kohtaa on todettava, että emme ole kyseistä imuria vielä päässeet itse testaamaan. Neaton aiemmissa malleissa on ollut useita ärsyttäviä ongelmia, joten toivomme, että uusi mallisto korjaa nämä ongelmat.Lyhyesti: Jos raha ei ole ongelma ja haluat varmuudella laatua, osta Roomba i7+.Jos älypuhelimet hermostuttavat, kotoa ei löydy langatonta lähiverkkoa tai muuten vain kaikki uuden opettelu hirvittää, suosittelemme joko Roomba 675 tai Roomba e5 ostamista.Kumpikin malli soveltuu mainiosti noin 70m2 koteihin ja niitä voi käyttää mainiosti myös "tyhmästi" eli painamalla nappia, kun haluaa asunnon siivottavaksi. Lisäksi niiden kanssa ei tule maksaneeksi itselleen turhista ominaisuuksista, jotka vaatisivat käytännössä älypuhelimen, langattoman lähiverkon ja hieman opettelua laitteen saloihin.