Suuren ostospäivän Singles' Dayn myynnit jälleen ennätyslukemiin, myös Suomessa päivän suosio kasvoi

Hintaoppaan mukaan Singles' Dayn suosio on Suomessa vielä huomattavasti pienempi kuin Black Fridayn, mutta päivän suosio on kuitenkin kasvanut joka vuosi."Hintaoppaassa tämän vuoden sinkkupäivä oli 45 prosenttia viime vuotta suurempi. Mukana oli taas uusia kauppoja ja ostospäivän tunnettuus kasvaa myös suomalaisten kuluttajien keskuudessa", kertoo Hintaoppaan maajohtaja Liisa Matinvesi-Bassett.Hintaoppaan datan mukaan sinkkupäivän suosituimmat tuotekategoriat ja tuotteet painottuvat tekniikkaan ja elektroniikkaan. Eniten palvelun avulla haettiin matkapuhelimia, pelikonsoleita ja kuulokkeita. Yksittäisistä tuotteista suurimmassa suosiossa olivat kauan odotettu Sony PlayStation 5, Apple iPhone 11 64 GB -puhelin ja Samsung Galaxy S10 128GB -puhelin.Lisää on tietenkin luvassa, sillä Black Friday tapahtuu jo parin viikon päästä perjantaina 27. marraskuuta ja tarjouksia nähdään varmasti koko viikon ajan. Black Fridayn jälkeen on vielä Cyber Monday.Matinvesi-Bassett ennustaa, että Black Fridayhin osallistuu taas aiempaa enemmän kauppoja."Sinkkupäivän kasvu antaa osviittaa siitä, että Black Fridaykin tulee olemaan Suomessa viime vuotta suurempi, etenkin verkossa mutta myös kokonaismyynniltään. Vaikka Black Friday -huuma on muissa Pohjoismaissa jo tasoittumaan päin, olemme Suomessa pari vuotta jäljessä ja Ruotsin datan perusteella ennustamme täällä noin 10-20 prosentin kasvua Black Fridayn kokonaismyyntiin."