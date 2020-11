EU haluaa kieltää WhatsAppin viestien salauksen, haluaa viranomaisille pääsyn viesteihin

"Vastustamme hallitusten pyrkimystä rakentaa takaovia, koska ne heikentävät tietoturvaa kaikille, myös hallituksen jäsenille itselleen, jotka käyttävät salattua viestintää."

Syynä haluun on terrorismin ja muun vakavan rikollisuuden vastainen taistelu. Käytännössä EU haluaa, että kaikki viestialustat sisältäisivät viranomaisille tarkoitetun "porsaanreiän", jonka kautta salaus voitaisiin tarvittaessa purkaa.Samaa vaatimusta on esitetty monissa muissakin maissa: mm. Yhdysvallat ja Australia ovat julkisesti sanoneet, että viestipalveluihin pitäisi saada luotua salauksen purkava aukko viranomaisten käyttöä varten.-nimellä tunnettu Yhdysvaltain, Australian, Iso-Britannian, Kanadan ja Uuden-Seelannin tiedusteluorganisaatioiden yhteenliittymä vaati jo vuonna 2019 kannanotossaan aukkojen rakentamista viestijärjestelmiin tiedusteluorganisaatioiden käyttöön EU on tässä suhteessa mielenkiintoisessa välikädessä, sillä Unioni on ollut vahvasti yksityisyyden ja henkilötietojen suojauksen soihdunkantaja maailmassa. EU:n-lainsäädäntö on itsessään muokannut jo nettimailmaa paljolti myös EU:n rajojen ulkopuolella ja mm. Kalifornian osavaltio on kehittänyt omaa lainsäädäntöään vastaavaan suuntaan. Joten samaan aikaan vaatimus tietoisesta salausjärjestelmän aukosta on mielenkiintoinen.Tietoturva-asiantuntijat pitkälti tuomitsevat tietoisten takaovien rakentamisen salausjärjestelmiin. Ne ovat käytännössä tietoturva-aukkoja, vaikkakin tietoisesti rakennettuja. Lisäksi toive siitä, että aukot pysyvät ainoastaan "hyvisten" tiedossa, on hieman irti todellisuudesta. Aihetta on pohdittu laajemmin mm. täällä . Monissa diktatuurien johtamissa maissa kansalaiset ovat voineet ilmaista itseään ja poliittisia mielipiteitään vapaasti juurikin vahvasti salattujen palveluiden ansiosta, mutta jos niihin rakennetaan tietoisia takaovia, voivat myös kyseiset valtiot saada nuo takaovet selville - ja pidättää toisinajattelevia kansalaisiaan.ja samalla WhatsAppin yksi johtajista,, on kertonut jo viime vuonna yhhiö kannan takaovien rakentamiseen salauksen purkamiseksi:Hän kutsui takaovien rakentamista yksinkertaisesti "hirveäksi ideaksi".Keskustelu alkoi laajasti Euroopan Unionin neuvoston muistion vuodettua julkisuuteen, jossa käsiteltiin sekä WhatsAppin että mm. erittäin vahvasta salauksestaan tunnetunsalausta ja tiedusteluorganisaatioiden tarpeita.