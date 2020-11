Suuri ostospäivä Singles' Day tulee taas - ole kuitenkin tarkkana, sillä lähes viidesosalla tuotteista hinta nousi viime vuoden sinkkupäivänä

Kaikki tuotteet eivät kuitenkaan ole tarjouksessa, kertoo viime vuoden osalta. Hintaoppaan mukaan vuoden 2019 sinkkupäivänä 21 prosenttia Hintaoppaan listaamista, noin 400 000 tuotteesta oli alennuksessa. Kuudella prosentilla tuotteista hinta putosi vähintään 10 prosenttia, ja näiden tuotteiden keskimääräinen alennusprosentti oli 19."Vaikka hinta laski kohtuullisen pienellä osalla tuotteista, voi näitä tiettyjä tuotteita saada tuntuvallakin alennuksella. Läheskään kaikissa verkkokaupoissa sinkkupäivää ei vietetä, ja osa taas säästelee parhaita alennuskampanjoita Black Fridayta varten", Hintaoppaan maajohtajatoteaa.Kun otetaan huomioon kaikki Hintaoppaan listaamat tuotteet, hinnat laskivat sinkkupäivänä 2019 yhteensä vain noin puoli prosenttia (graafi). Tämä johtuu siitä, että lähes viidenneksellä tuotteista hinnat nousivat. Viime vuoden Black Fridayn vastaava kokonaisalennus oli noin 4,5 prosenttia. Matinvesi-Bassett kehottaakin kuluttajia kriittisyyteen suurina alennuspäivinä."17 prosentilla tuotteista hinta nousi viime vuoden sinkkupäivänä verrattuna normaaliin päivään. Ei siis kannata olettaa, että alennuspäivien vuoksi kaikkia tuotteita myydään halvempaan hintaan vaan tarkistaa aina, onko tarjous aidosti hyvä verrattuna markkinoiden alimpaan hintaan. Joskus kaupat myös ensin nostavat hintoja suurten ostospäivien alla ja laskevat niitä sitten saadakseen suurilta näyttäviä alennusprosentteja", Matinvesi-Bassett muistuttaa.Hintaopas hintavertailupalvelu listaa kaikki parhaat Singles' Day tarjoukset tällä sivulla . Kätevänä vinkkinä voidaan mainita myös palvelun hintavahdit, joilla pysyy paremmin kärryillä tuotteiden alennuksista Singles' Dayn tai vaikkapa Black Fridayn aikana.Tämän jutun lopusta voi myös tilata AfterDawnin, jolla saat tiedon meidän löytämistä tarjouksista nopeasti.Lisäksi Hintaopas kertoi, että alun perin Kiinasta lähtöisin olevan verkkokauppajätin Alibaban masinoima ostosjuhla on vielä suomalaisille tuntematon. Hintaoppaan tekemän tutkimuksen mukaan yli puolet (53 %) suomalaisista ei ole koskaan kuullut sinkkupäivästä. Noin kolmannekselle (36 %) päivä on tuttu, mutta ostoksia he eivät ole tehneet. Vain joka kymmenes (11 %) suomalaisista on tehnyt ostoksia sinkkupäivänä. Verkkokyselyyn vastasi 1000 18-75-vuotiasta suomalaista."Hintaoppaassa päivä on kasvattanut suosiotaan vuosi vuodelta. Vuonna 2019 sinkkupäivä oli Hintaoppaan kävijämäärissä 56 prosenttia edellisvuotta suurempi. Tänä vuonna 27. marraskuuta vietettävä Black Friday tunnetaan kuitenkin edelleen paljon paremmin, ja se ylittää hakumäärissä sinkkupäivän selvästi", kertoo Matinvesi-Bassett.