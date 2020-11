DNA ja Netflix yhteistyöhön - kodin laajakaistayhteys ja Netflix Perhe -tuote yhdessä tilauksessa

DNA:n kuluttajaliiketoiminnan johtajanmukaan tuotteistuksen eteen on tehty työtä tämän vuoden alusta lähtien. Sen tavoitteena on parantaa käyttäjäkokemusta tarjoamalla laadukkaita sisältöjä nopean laajakaistan päällä."Digimaailma on sirpaloitumassa, kun palvelut hajaantuvat eri suoratoistopalveluihin. Ihmiset kuitenkin toivovat viihteen kuluttamiselta ennen kaikkea helppoutta. Tekemämme tutkimuksen* mukaan kolme neljästä suomalaisesta haluaa katsoa tv-sisältöjä niiden esitysajasta riippumatta ja lähes yhtä moni pitää tärkeänä, että kaikki itselle tärkeät sisällöt löytyvät helposti samasta paikasta. Siksi suosimme avoimia ekosysteemejä, joissa yhdistyvät laatu ja nopeus käyttäjäystävällisessä muodossa. Netflix on Suomen ylivoimaisesti suosituin maksullinen suoratoistopalvelu, ja palvelua voi käyttää DNA Hubilla", Väisänen taustoittaa yhteistyön perusteita."Olemme äärettömän innoissamme pitkään jatkuneen DNA- ja Telenor-kumppanuuden viemisestä seuraavalle tasolle. 4K-tasoisten Netflix-sisältöjen ja DNA:n supernopean laajakaistan yhdistäminen luo ainutlaatuisen innovatiivisen tuotteen, joka tuo iloa jäsentemme elämään ja sujuvoittaa palvelumme käyttöä vielä entisestään", sanoo Netflix Nordicsin liiketoiminnan kehityspäällikköDNA Netti + Netflix Perhe -paketin hinnat alkavat 37,89 € /kk/ 24 kk (jatkossa 42,89 €/kk) sopimuksella. Tällä hinnalla saa DNA Netti 4G 200M -liittymän, mutta nopeampiakin vaihtoehtoja on tarjolla. Liittymän avausmaksu on 4,90 euroa. Pakettiin kuuluu myös DNA TV.Normaalisti DNA Netti 4G 200M -liittymän saa 25,90 euroa / kk / 12 kk (jatkossa 29,90 euroa / kk) ja Netflix-perhe maksaa 15,99 euroa kuukaudessa. Yhteensä nämä siis maksavat ensimmäisen vuoden ajan 41,89 euroa kuukaudessa ja jatkossa 45,89 euroa kuukaudessa.Lisätietoa DNA:n ja Netflixin paketista saa täältä Lue myös: