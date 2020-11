Huawein täysin langattomat melua vaimentavat FreeBuds Pro -kuulokkeet nyt myynnissä Suomessa 199 euron hinnalla

Huawein mukaan FreeBuds Prot ovat ensimmäiset langattomat True Wireless Stereo (TWS) -kuulokkeet maailmassa, jotka tukevat "älykästä ja dynaamista melunvaimennusta".Melunvaimennus yltää jopa 40 desibeliin ja suljettu korvansisäinen kuulokemalli poistaa häiriöitä luonnollisesti. Nappikuulokkeiden sisä- ja ulkopuolelle sijoitetut kaksoismikrofonit tunnistavat nopeasti ympäröivän meluympäristön ja vaihtelevat automaattisesti kolmen melunvaimennustilan välillä (Ultra Mode, Cozy Mode ja General Mode) poistaen tehokkaasti ulkoista melua.Tuulenpitävä rakenne eliminoi äänen poimimisreiät, mikä vähentää tuulesta johtuvia meluhäiriöitä. Tällöin ulkopuolinen melu ei häiritse esimerkiksi ulkona kävelemisen, juoksemisen tai pyöräilyn aikana. Huawei FreeBuds Pro -kuulokkeiden mukana tulee kolme erikokoista silikonikorvatulppaa.Aktiivisen melunvaimennuksen kanssa kuulokkeiden kerrotaan yltävän jopa 4,5 tunnin akunkestoon ja ilman ne yltävät 7 tuntiin.Melunvaimennuksen saa pois päältä puristamalla kuulokkeiden vartta. Lisäksi kuulokkeet tukevat pyyhkäisyjä, joiden avulla voi vaihtaa kappaletta tai säätää äänenvoimakkuutta. Lisäksi kuulokkeet sisältävät muita älykkäitä ominaisuuksia. Tietoisuus- ja äänitila käyttävät kahta mikrofonia auttaen käyttäjää kuulemaan ulkomaailman esimerkiksi tietä ylittäessä.Langattomasta yhteydestä vastaa Bluetooth 5.0, jonka myötä ne pystytään parittamaan yhtä aikaa kahteen laitteeseen, ja vaihtaminen niiden välillä on helppoa. Huawein mukaan FreeBuds Prot ovat maailman ensimmäiset kahden antennin Bluetooth-kuulokkeet. FreeBuds Pro -kuulokkeissa kumpikin kuuloke on varustettu kahdella Bluetooth-antennilla, jotka tarjoavat 360 astetta kattavan Bluetooth-signaalin mahdollistaen näin vakaamman yhteyden.Huawei FreeBuds Pro -kuulokkeet ovat saatavilla kolmessa värissä: mustana (Carbon Black), valkoisena (Ceramic White) ja huurteisen hopeisena (Silver Frost). FreeBuds Pro -kuulokkeiden suositushinta on 199 euroa Lisätietoa kuulokkeista saa täältä