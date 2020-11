Razer julkaisi Kaira Pro -kuulokkeet - suunniteltu uusille Xbox -pelikonsoleille

Kaira Pro -kuulokkeet sopivat siis yhteen usean laitteen kanssa. Langattomien yhteyksien avulla kuulokkeet voidaan yhdistää Xbox Series X ja S -pelikonsoleihin ilman erillistä sovitinta, jonka lisäksi kuulokkeet voidaan yhdistää Bluetooth 5.0 -yhteyden avulla Windows 10 -koneisiin ja Android-älypuhelimiin xCloud-pilvipelaamista varten Kuulokkeiden akunkeston luvataan yltävän valaistuksen kanssa 15 tuntiin ja ilman jopa 20 tuntiin. Lataaminen tapahtuu USB-C -liitännän kautta.Äänestä vastaa Razer BlackShark V2 -kuulokkeiden tapaan Triforce Titanium 50 mm elementit. Kuulokkeissa on myös painike, joilla voi vaihtaa taajuuskorjaimen asetuksia. Kuulokkeiden mikrofoni nappaa äänen edestä ja vähentää muualta tulevaa ääntä.Kuulokkeiden korvatyynyissä käytetään hengittävää muistivaahtoa ja pääpanta on ruostumatonta terästä.Pro -mallin lisäksi saataville tulee Kaira -perusmalli, joka tarjoaa vain Xboxin oman langattoman yhteyden ilman Bluetooth 5.0 -yhteyttä.Kaira Pron hinta on 169,99 euroa ja Kairan hinta on 119,99 euroa. Jälleenmyyjille kuulokkeet saapuvat myöhemmin tämän vuoden aikana. Lisätietoa saa täältä