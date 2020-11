Spotify aikoo nostaa hintoja - todennäköisesti myös Suomessa

toimitusjohtaja on kertonut yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä yhtiön jatkavan hintojen korottamista.

Spotify kertoi tulosjulkistuksensa yhteydessä sillä olevan 144 miljoonaa maksavaa asiakasta ja yhteensä 320 miljoonaa aktiivista käyttäjää. Yhtiö kaappasi 6 miljoonaa uutta maksavaa asiakasta päättyneellä vuosineljänneksellä.Tarkemmin sanottuna yhtiön toimitusjohtajakertoi yhtiön suunnittelevan hintojen korotuksia maissa, joissa "yhtiö uskoo kuluttajien näkevän palvelussa hyötyä hintojen korotuksen jälkeenkin".Käytännössä lausahduksen voidaan arvioidan tarkoittavan sitä, että maissa, joissa Spotifyn asema on jo vahva, yhtiö uskaltaa nostaa hintojaan lähitulevaisuudessa. Suomi on yksi tällaisista maista: 52% suomalaisista käyttää Spotifya Spotify uskoo myös sen uuden sisällön, kuten podcastien, tekevän palvelusta haluttavamman kilpailijoihin verrattuna.Yhtiö korotti Suomen hintoja viimeksi viime syksynä, kun se nosti perhetilauksen hintaa . Lisäksi yhtiö toi kesällä tarjolle uuden tilausmuodon pariskunnille Spotifyn perustilaus maksaa tällä hetkellä 9,99 euroa kuukaudessa, Opiskelijatilauksen hinta on edullisin, 4,99e/kk. Perhetilaus maksaa viime vuoden hinnankorotuksen jälkeen 16,99e/kk ja uusi Duo-tilausmuoto 13,99e/kk.