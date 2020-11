Raivoavat verkkopelaajat pelaamaan vain keskenään - patentti

Jokainen, joka on joskus hetkenkään pelannut verkon moninpelejä, tietää ns. toksisten pelaajien olemassaolon erittäinkin huvin. Eli ne tyypit, jotka huutavat, kiroilevat, solvaavat muita pelaajia ja ylipäätään eivät paljoa välitä luomastaan ilmapiiristä pelin sisällä.

Nytuskoo keksineensä ongelmaan ratkaisun, jolla tavalliset pelaajat pääsisivät näistä tapauksista pysyvästi eroon. Yhtiön patenttihakemuksessa se on kuvannut koneoppimiseen pohjautuvaa teknologiaa, joka tunnistaa vihaa pursuavat verkkopelaajat.Raivoavien pelaajien estäminen pelistä ei tyypillisesti juurikaan toimi, silläjälkeen he joko luovat uusia käyttäjätilejä ja jatkavat samalla tyylillä uuden käyttäjätunnuksen kautta - tai opettelevat olemaan juuri nippa nappa palvelun sääntöjen rajoissa, mutta luoden silti pelin sisälle ahdistavan ilmapiirin.Patenttihakemuksen kuvaama tekniikka yrittää löytää kuvatun kaltaiset pelaajat - ja pistää heidät pelaamaan keskenään, aina ja ikuisesti. Eli pahimmat huligaanit saisivat edelleen pelata, mutta heille olisi pelissä aivan oma hiekkalaatikkonsa, johon muut pelaajat eivät koskaan päädy. Luonnollisesti hiekkalaatikolle siirto olisi näkymätön pelaajalle itselleen: pelihän jatkuisi normaalisti, ainoastaan kaikki muutkin pelaajat olisivat yhtä typerästi käyttäytyviä.Amazon ei itse omista pelistudioita, mutta sillä on tavallaan oma lehmä ojassa pelialan suhteen: yhtiö omistaa megasuositun pelaajien suoratoistopalvelun