Insta360 julkisti One X2 -kameran, jolla voi kuvata videota monella eri tavalla

Kamera on saatavilla 489 euron suositushinnalla, jonka lisäksi kameraa voi ostaa erilaisia lisävarusteita, kuten lisäakku, linssisuojia, sukelluskotelo, lataustelakka, kuvausvarsia ja kiinnikkeitä eri käyttötarkoituksiin.One X2 on kooltaan 4.62 x 11.30 x 2.98 cm, se painaa 149 grammaa ja on vedenkestävä IPX8 -luokituksen mukaisesti. Kuvaaminen onnistuu kahdella kameralla, jonka lisäksi laite sisältää kosketusnäytön asetuksien säätämiseen ja USB-C -liitännän lataamiseen.One X2:lla voi kuvata tavallista tai 360-asteen videota. Perinteiseen videokuvaukseen sopii Steady Cam -kuvaustila, jolla onnistuu vakaa videokuvaus laajakuvaversiona 2560 x 1440 50fps -tarkkuudella. 360-asteen video puolestaan onnistuu 5.7K 30fps -tarkkuudella tai 3K 100 fps -tarkkuudella.1630 mAh akusta riittää jopa 80 minuutin kuvaamiseen 5.7K 30fps -tarkkuudella. Täyteen akun saa puolestaan 85 minuutissa.Kamera osaa häivyttää siihen liitetyn kuvausvarren automaattisesti, jonka ansiosta videot ja selfiekuvat näyttävät kuin ne olisi kuvattu ilmasta käsin. Lisäksi muiden tekoälyominaisuuksien myötä kamera osaa esimerkiksi tunnistaa ja seurata kuvattavaa kohdetta, kuten ihmistä, eläintä tai esinettä. Insta360-sovelluksesta puolestaan löytyy monia erilaisia automaattitoimintoja kuvien ja videoiden jälkikäsittelyyn. Esimerkiksi näyttävät ja elokuvamaiset dolly zoom-, hidastus- ja hyperlapse-tehosteet hoituvat napinpainalluksella. Myös itsensä kloonaaminen tai ihmisten hävittäminen taustasta onnistuu yhdellä painalluksella.Lisätietoa One X2 -kamerasta saa täältä Lue myös: