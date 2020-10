Google maksaa Applelle 10 miljardia vuodessa, joka ikinen vuosi

on maailmanhistorian arvokkain yhtiö. Sen markkina-arvo on pyörinyt syksyn 2020 ajan käsittämättömässä 2 biljoonan dollarin tasossa, eli kahden tuhannen miljardin arvossa.

Tavallinen kaduntallaaja osoittaa tietysti sormella ja sanoo yhtiön arvon johtuvan sen hinnakkaista fyysisistä tuotteista, kuten vaikkapa hiljattain julkistetusta iPhone 12 -mallistosta , jonka hintataso pyörii tuhannen euron molemmin puolin, ulottuen aina 1629 euroon asti.Mutta Apple itse asiassa takoo rahaa valtavia määriä sen-liiketoiminnallaan. Yhtiön koko liikevaihto oli vuoden 2019 lukujen mukaan 260 miljardia dollaria. Tästä palvelujen osuus oli 46 miljardia dollariaLuku vaikuttaa sinänsä pieneltä, mutta palveluliiketoiminnassa yleensä voitot ovat valtavan paljon suuremmat: fyysisiä tuotteita myytäessä pitää osat hankkia, kasata, suunnitella, jne.Palveluliiketoiminnan suhteen Apple pyrkii aina rummuttamaan sen omia palveluita ja ylläpitämään kuvaa siitä, että nimenomaan sen omat palvelut, kutenjaolisivat juurikin Se Juttu, joka on palveluliiketoiminnan ytimessä.Ensinnäkin, Applen palveluliiketoimintaan lasketaan kaikki Applentehdyt ostokset ja tilaukset. Eli vaikkapakuukausimaksu, jos se on hankittu Applen App Storen kautta - ja josta Apple pitää itsellään30 prosentin siivun.Toisekseen, Googlea vastaan nostaman syytteen mukaan Google maksaa Applelle 8 - 12 miljardia dollariasiitä, että Google on Applen tuotteiden, kuten iPhonen ja, oletushakukoneena.Eli arviosta riippue, pelkästään se, että Googlen hakukone on Applen tuotteissa oletuksena, tahkoaa 17 - 26% Applen palveluliiketoiminnan liikevaihdosta. Käytännössä voidaan olettaa tuon olevan lähes puhdasta voittoa Applelle.Ja sopimus kannattaa myös Googlelle: samaisen syytteen mukaan Applen laitteilla tehdyt olivat lähes puolet kaikista Googlella tehdyistä hauista Yhdysvalloissa vuonna 2019.Nyt tuo sopimus uhkaa katketa, jos oikeusministeriön syyte aikanaan onnistuu ja yhtiöt pakotetaan muuttamaan toimintojaan. Apple onkin vaivihkaa alkanut kehittämään omaa hakukonettaan , ainakin verkossa liikkuvien huhujen mukaan.