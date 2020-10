Apple kehittää hakukonetta korvatakseen Googlen

Laitepuolella on tapahtunut vuosien aikana isoja harppauksia ja Apple on ottanut itselleen mm. piirisuunnittelun ja modeemibisneksen. Palveluissa Apple tarjoaa myös lähes kaiken tarvittavan, joista viimeisimpinä mm. Apple TV+ ja Apple Arcade.Nyt Financial Timesin raportin mukaan Apple hamuilee jo Googlen korvaajaa heidän ydinbisneksessään eli hakukoneissa. Kyse ei kuitenkaan ole siitä, että Apple erityisesti haluaisi hakukonebisnekseen, vaan voi olla pakon sanelema.Google maksaa Applelle vuosittain jopa kymmenen miljardia saadakseen olla oletushakukone Applen laitteissa, mutta tämä diili ei välttämättä kestä enää kauaa. Yhdysvaltain hallituksen kilpailulait voivat pian estää moisen toiminnan, jolloin Applella olisi syytä löytää yhtiötä tyydyttävä uusi ratkaisu.Applella on ollut jo vuosia käytössä Applebot, joka haravoi internetiä, ja raporttien mukaan sen aktiivisuus on lisääntynyt viimeaikoina.Hakukone on kuitenkin paljon muutakin kuin pelkkää verkkosivujen tallentamista. Apple on toki palkannut osaajia mm. Googlelta, mutta Googlen kaltaisen hakukoneen luontiin on vaikea uskoa, vaikka Applella toki riittää varoja.Apple tuskin siirtyy mainosbisnekseen, joka on Googlen hakukoneen pääasiallinen rahasampo. Applella on täysin erilaiset prioriteetit, eivätkä he – tai varsinkaan kuluttajat – varmasti halua maksullisten palveluiden lisäksi myydä tietoja mainostajille.