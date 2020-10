Sopiiko robotti-imuri avokonttoriin tai toimistoon?

Tyypilliset esteet

Joten, sopisiko robotti-imuri myös työpaikan siivousapulaiseksi?Olemme testanneet robotti-imureita jo useamman vuoden ajan ja havainneet yhteiset ongelmakohdat kaikkien markkinoilla olevien robottien kanssa. Nämä ongelmakohdat ovat samat myös toimistoissa, mutta siellä ne saattavat olla pienempiä kuin kodeissa.Ylivoimaisesti isoin robottien ongelma ovat irtonaiset matot. Etenkin kevyet, suomalaisten suosimat räsymatot ovat todella ongelmallisia robotti-imureille, sillä ne tuppavat ruttaantumaan ja robotit jäävät niihin usein jumiin.Toimistoissa on tyypillisesti kovat lattiapinnat, kokolattiamatot tai erittäin painavat, isot, julkisiin tiloihin tarkoitetut matot - harvemmin räsymattoja. Ja tällaisissa olosuhteissa robotti-imurit ovat omimmillaan.Toinen ongelmakohta ovat lattialla lojuvat johdot. Robotit "syövät" johtoja, eli robojen siivoustelojen väliin imaistaan käytännössä aina kaikki irtonaiset johdonkaltaiset asiat. Tämähän on helposti ongelmana myös toimistoissa, mutta fiksulla suunnittelulla, kuten johtolistoilla ja järkevästi suunnitelluilla työpisteillä ongelma on helposti korjattavissa.Eli jos toimistolla panostetaan hieman siihen, että kaikki elektroniikan vaatimat johdot pysyvät pois lattialta, robottien toinen kompastuskivi poistuu sekin.Jos ajatellaan nykyaikaista avokonttoria, saattaa siivottavia neliöitä olla helposti useita satoja, jopa tuhansia neliöitä. Tällaiseen minkään saatavilla olevan perusrobotin rahkeet eivät riitä, vaan jos ajatellaan siivouksen ajankohdaksi noin klo 18 ja 06 väliä, eli 12 tuntia, voidaan realistisena ylärajana siivottavalle alueelle pitää jotain 300 ja 400 neliömetrin suuruusluokkaa.Tuolloin tietysti robotti-imurin pitää tukea-toimintoa, eli aina akun loputtua robon pitää osata ladata akkunsa ja jatkaa töitä latauksen jälkeen siitä, joihin homma keskeytyi.Jos avokonttori on edellämainittua kokoluokkaa isompi, voidaan alueet yleensä jakaa useamman robotin kesken, jos robotti-imuri tukee karttatoimintoja.Robotti-imureiden pölysäiliöt pitää jonkun tyhjentää. Jotta työpaikan tuorein harjoittelija ei olisi joka aamu hoitamassa robojen pölysäiliön tyhjennystä, on onneksi tarjolla jo malleja, joissa on omat tyhjennysastiansa. Testeissämme sekä Roomba s9+ että Roomba i7+ venyttivät kotitaloudessa pölysäiliön tyhjennysvälin lähes 4 kuukauteen koejaksomme aikana.Monissa toimistoissa myös mopataan lattiat, jos lattia on kovaa materiaalia kuten laminaattia tai muovia. Valitettavasti robottimoppia emme voi oikein suositella työpaikoille. Syy tähän on se, että robottimoppien vesisäiliöt ovat auttamattoman pieniä ja hädin tuskin riittävät kerrostaloasunnon kertaluonteiseen moppaukseen. Eli vettä pitäisi olla lisäämässä vähintäänkin joka päivä, jolloin koko homman idea, eli automaatio kärsii valtavasti.Jos mopit kuitenkin kiinnostavat, kannattaa lukea Braava Jet m6 robottimopin arvostelumme Yhteenvetona voidaan sanoa, että robotti-imurilla voidaan mainiosti siivota myös nykyaikainen avokonttori. Vaatimustaso on aavistuksen kovempi kuin koteihin - sekä robotille itselleen, että ympäristölle jota siivotaan.Mutta jos työpaikalla ei rakasteta irtonaisia räsymattoja ja työpisteiden sähköt hoidetaan muutoin kuin lattialla luikertelevien jatkojohtojen avulla, on toimiston siivouksen siirtäminen robottien tehtäväksi täysin realistinen vaihtoehto.Olemme omalla toimistollamme kokeilleet tätä käytännössä syksyllä 2020 ja homma on pelannut erittäin hyvin. Yksi robotti-imuri on valjastettu siivoamaan pienehkö toimistomme ja toinen robotti-imuri siivoaa toimistomme kerroksen julkiset tilat, noin 100m2 alueen. Ajastukset on säädetty aamuyöllä tapahtuviksi ja minkäänlaisia ongelmia kumpikaan robotti ei ole työssään kohdannut.Alle 70 neliön pieniin toimistoihin suosittelemme näitä malleja:: Alle 70m2 toimistoon, jossa ei käy paljon asiakasvirtaa, riittää mainiosti myös robotti-imuri, joka ei osaa jatkaa työtään akun loputtua. Edellä mainitut mallit ovat kohtuuhyviä ja edullisia, joten ne sopivat mainiosti pienen, tiukalla budjetilla olevan yrityksen työkaluiksi.Noin 100 neliön toimistoihin suosittelemme seuraavia malleja:: Yli 70m2 toimistoon tarvitaan jo robotti, joka osaa myös jatkaa siivoustaan akun loputtua. Jos asiakasvirtaa ei ole paljoa, ei kuitenkaan tarvita isompaa pölysäiliötä. Listatut mallit ovat parhaimmistoa testaamistamme tuotteista, joten uskomme niiden pärjäävän myös toimisto-olosuhteissa mainiosti.Yli 100 neliön toimistoihin tai toimistoihin, joissa lattioille tulee paljon likaa: Yli 100m2 toimistoon tarvitaan imuri, joka osaa jatkaa työtään myös akun loppumisen jälkeen. Lisäksi isommissa toimistoissa - tai paikoissa, jossa kuljetaan paljon ulkoa sisälle ja tuodaan siten likaa mukana - kannattaa panostaa myös siihen, että imurin pölysäiliö ei ole jatkuvasti täynnä. Molemmat ehdottamamme Roomban mallit sisältävät erillisen pölysäiliön lataustelakassa, joka pidentää tyhjennysväliä merkittävästi.