Arvostelu: Roomba 975 tuo kartat robotti-imurien keskihintaan

Roomba 975 myyntipakkaus, avattuna

Roomba 975 - millainen se on?

Tekniset tiedot

Paino: 3,9 kg

3,9 kg Leveys: 35 cm (ympyränmuotoinen)

35 cm (ympyränmuotoinen) Korkeus: 9,1 cm

9,1 cm Akku: 1800 mAh (akkku vaihdettavissa), kestää noin 75min

1800 mAh (akkku vaihdettavissa), kestää noin 75min Pölysäiliön koko: 0,55 litraa

0,55 litraa Muuta: osaa jatkaa siivousta akun tyhjennyttyä (recharge & resume), HEPA-suodatin

Käyttöönotto

Sovellus



Sovelluksen päänäkymä

Toiminta

Kartat

ei

Miten robotti-imuria pitäisi käyttää?

Akkukesto ja latausajat

Matot



taidokkaasti tehty: jopa viikatun maton päälle kiipeäminen onnistui - johon sitten jäätiin jumiin

Huonekalut



Roomban taistelu keittiön tuolia vastaan oli eeppinen

Muut esteet



Roomba 975 jumittaa itsensä pöytäliinaan



Roomba syömässä kengännauhoja



Roomba 975 kiivenneenä rikkalapion reunan päälle, johon se jumitti lopulta

Lemmikkien karvat ja kissanhiekka



Kissanhiekka vs Roomba 975, spot cleaning

Portaat ja kaksikerroksiset kodit

Melu

Muut ongelmat

Siivousjälki

Yhdessä mopin kanssa



Jos käytössä on iRobotin robomoppi, sen voi asettaa toimimaan yhdessä Roomban kanssa

WiFi-kartta



WiFi on testikohteessa kauttaaltaan hyvällä tasolla

Millaisiin koteihin Roomba 975 sopii?

Yhteenveto

Kannattaako se ostaa?

Plussat

recharge & resume -toiminto, eli osaa jatkaa siivousta latauksen jälkeen

hyvät siivouksen jälkeiset kartat, joista näkee siivottu alue

hyvä kovien lattiapintojen siivoustulos

helppokäyttöinen

suomenkielinen, selkeä sovellus

Miinukset

jumii räsymattoihin

vaihteleva siivoustulos mattojen osalta, etenkin lemmikkikodeissa

ei mahdollista haluttujen huoneiden siivousta

ei sovelluksen kautta asetettavia no-go zoneja (eli alueita, joihin robotin ei haluta menevän)

Malli on Roomballe perinteiseen tyyliin varsin sekavasti nimetty ja on itse asiassa täsmälleen sama laite kuin, Roomba 972, Roomba 971, jne. Viimeinen numero merkitsee Roomban tapauksessa tyypillisesti vain imurin väriä.Noin 400 eurolla tätä kirjoittaessa myytävä Roomba 975 päivittää Roomban keskihintaisten imureiden valikoimaa ja tuo kategoriaan yhtiön kalliimmista malleista tuttuja ominaisuuksia.Otimme uutuuden neljän kuukauden käyttötestiin, kahdessa eri kohteessa. Toisessa kohteessa siivottavana oli noin 70m2 askeettisesti sisustettu kerrostalokolmio, toisessa kohteessa taas mattoja täynnä oleva lemmikkikoti.Roomba 975 tunnistaa välittömästi Roombaksi: imuri on perinteisen Roomban mallin näköinen pyöreä kiekko, jossa on selkeät mekaaniset painikkeet laitteen päällä eri ominaisuuksia varten.Tärkeä ero vanhempiin ja edullisempiin Roomban malleihin on kuitenkin havaittavissa myös ulkoapäin. Roomba 975:n päällä on pienen pieni yläviistoon osoittava kamera, jolla robotti osaa navigoida asunnossa ja luoda asunnosta siivouskartat.--kuva laturista--Myös lataustelakka on tyypillinen Roomban lataustelakka: pieni ja siro pömpeli, johon menee virtajohto ja jossa on vain yksi pieni merkkivalo sen ilmaisemiseksi, että laite on latautumassa.Alta päin katsottaessa Roomba on Roomba: sivuharja kulmassa ja kaksi silikonista siivoustelaa, jotka irrottavat juuttunutta likaa lattiasta.Roomba 975 on tyypillinen nykyaikainen laite käyttöönottonsa suhteen, eli se on ns. connected -laite, joka keskustelee netin kanssa kodin langattoman lähiverkon kautta.Käyttöönotto aloitetaan etsimällä robotin lataustelakalle sopiva kohta kodista, josta robotti pääsee vapaasti liikkumaan ja jonne se voi siivoustyön jälkeen palata takaisin latautumaan.Paikan valinnan jälkeen latausasema kytketään pistorasiaan ja robotti työnnetään telakkaan latautumaan ensimmäistä kertaa.Seuraavaksi asennetaan iRobotin oma sovellus älypuhelimeen (tuettuna ovat iOS ja Android), luodaan käyttäjätili ja tehdään sovelluksen perussäädöt kuntoon. Tämän jälkeen paritetaan robotti älypuhelimen kanssa ja yhdistetään se kodin langattomaan lähiverkkoon.Roomba 975 voi käyttää myös ilman älypuhelinsovellusta, mutta tällöin osa sen potentiaalista menetetään ja tavallaan maksetaan hieman turhasta.Roomba 975 käyttää samaa sovellusta kuin kaikki muutkin Roombat. Sovellus on selkeä, suhteellisen helppokäyttöinen ja saatavilla myös suomeksi. Tämä alentaa luonnollisesti käyttöönoton kynnystä kotimaassamme.Testin aikana Roomban kaikissa imureissaan käyttämä-sovellus päivittyi isosti ja muuttui hieman toimintalogiikaltaan. Samalla mukaan tuli myös tekoälyn mukanaan tuomia ehdotuksia ja vinkkejä.Sovelluksen suunnittelussa näkyy pitkän työn tulos ja se onkin mukavan selkeä käyttölogiikkansa ansiosta.Sovelluksen tärkein anti on ajastusten määrittäminen. Tämä on tehty varsin selkeäksi ja mitään moitteen sanaa on vaikea keksiä ajastusten näkymästä.Eniten käytetty toiminto lienee imurin käynnistäminen. Kuten Roomban kaikki mallit, myös Roomba 975 tärähtää käyntiin käytännössä saman tien, kun sitä komennetaan siivoamaan. Komentaminen tarkoittaa tässä tapauksessa joko fyysisen Clean-napin painamista robotin päältä, siivouksen aloitusta sovelluksen kautta tai ajastetun siivouksen alkamista.Roomba 975 noudattaa jo vuosia kestänyttä iRobotin siivousrobottien perinnettä siinä, että robotin liikkeissä ei tunnu olevan päällisin puolin mitään järjen hiventäkään. Hetken robotin toimintaa katsottuaan tulee olo, kuin robotin liikkeissä olisikin jonkinlainen järki - kunnes robotti päättääkin pompata aivan toiselle puolelle huonetta siivoamaan hetkeksi, palatessaan takaisin kohtaan josta hetkeä aiemmin lähti.On toki myönnettävä, että karttojen ansiosta Roomban uutukainen etenee kuitenkin jo aavistuksen loogisemman oloisesti kuin aiemmat Roombat - mutta mitenkään järjestelmälliseltä sen toiminta ei edelleenkään vaikuta. Mutta pääsääntöisesti kuitenkin siivous tapahtuu nyt huone kerrallaan, eikä huoneesta toiseen jatkuvasti loikkien, kuten vanhoissa Roomban malleissa.Sinänsä toiminnan logiikalla ei ole lopputuloksen kannalta mitään merkitystä: jokainen kohta tulee siivottua, kuten pitääkin, vaikkakin hieman erikoisessa järjestyksessä. Vierestä katsominen taas on tuskastuttava kokemus, joten suosittelemme ehdottomasti - jo oman mielenterveyden vuoksi - että Roomban annetaan imuroida omin nokkineen, yksin ollessaan.Roomba 975 tukee ns. recharge and resume -toimintoa eli jos robotin akku loppuu kesken siivouksen, se palaa latausasemaan lataukseen - ja jatkaa latauksen jälkeen siitä, mihin siivous jäi kesken.Kuten sanottua, Roomba 975 sisältää asunnon kartoitukseen tarkoitetun yläviistoon osoittavan kameran. Siivouksen lopuksi Roomba pukkaakin älypuhelinsovellukseen selkeän kartan alueesta, jonka se on saanut siivottua. Lisäksi kartasta näkyvät myös alueet, joissa Roomba 975 on havainnut tavallista enemmän likaa. Eli Roomba 975 ei voi ohjeistaa siivoamaan ainoastaan tiettyjä huoneita asunnosta, vaan se siivoaa aina kaikki huoneet, joihin se pääsee.Toinen ohjelmallisesti tehty rajoitus koskee sitä, että Roomba 975 kanssa kartalta ei voida rajata ns.-alueita, eli alueita, joihin Roomban ei haluta koskaan menevän. Tällaiset rajoitukset pitää Roomba 975 kanssa tehdä kuten edullisemmissakin Roomba-malleissa, eli erikseen ostettavien fyysisten majakoiden avulla.Robotti-imuri eroaa käyttötapansa suhteen täysin tavallisesta imurista ja tämä on ehkä tärkein asia, joka kannattaa muistaa robotti-imurin ostoa harkittaessa.Robotti-imurin tulisi siivota käytännössä jatkuvasti asuntoa, eikä ainoastaan silloin tällöin, kun alkaa näyttää siltä, että koti vaatisi siivoamista.Ajastamalla robotti-imurin toimimaan esimerkiksi jokaisena arkipäivänä, kun koti on tyhjillään, pysyy asunto siistinä jatkuvasti ja samalla mm. imurin pölysäiliön tyhjennyksen väli harvenee. Myös pöytätasoille ja muualle asuntoon leijaileva pöly vähenee silmin nähden, kun asunnossa imuroidaan robotin toimesta päivittäin.Koska Roomba 975 tukee-toiminnallisuutta, eli osaa käydä lataamassa kesken siivouksen ja jatkaa sen jälkeen itsestään kohdasta, johon se viimeksi jäi, ei akkukestolla ole hirvittävän suurta merkitystä robotti-imurin toiminnassa.Akkukesto on kuitenkin erittäin hyvä,ja akku loppui testijaksomme aikana vain pari kertaa kesken 80m2 testikohteemme siivouksen. Tällöinkin kyseessä oli tilanne, jossa asunnossa oli tavallista enemmän esteitä kierrettäväksi. Täysin tyhjäksi vedetty akku latautuu testiemme mukaan noin 2 tunnin ajan.Käytännössä arvioisimme, että 150 - 250 m2 vapaan lattiapinta-alan (joka siis vastannee noin 250-300m2 suht hulppean kokoista, yhdessä kerroksessa olevaa taloa/asuntoa) omaava talokin tulisi siivotuksi tavallisen 8 tunnin työpäivän aikana, robotin ladatessa itsensä kerran työsuoritusten välillä. Valmistaja itse suosittelee imuria korkeintaan 185 m2 vapaan lattiapinta-alan asuntoihin, joka vastaa varsin hyvin omaa arviotamme. Suurempaankin lukaaliin robotin voi sijoittaa, mutta tällöin siivous kestää luonnollisesti kauemmin, robotin joutuessa lataamaan itsensä välillä.Matot ovat olleet paria poikkeusta lukuun ottamatta valtava ongelma kaikille testaamillemme robotti-imureille. Etenkin suomalaisten rakkaus räsymattoihin aiheuttanee painajaisia robottisuunnittelijoille ympäri maailmaa.Ja tämä valitettavasti näkyy myös Roomba 975 kanssa: jos robotilla oli ongelmia, ne liittyivät testimme aikana lähes aina nimenomaan mattoihin.Paksummat ja painavammat matot, jotka eivät liiku tai ryttäänny, eivät olleet Roomba 975:lle ongelma, mutta ongelmia aiheuttivatkin sitten kaikki muut matot. Käytännössä kevyet räsymatot ruttaantuivat lähes poikkeuksetta mytyksi Roomban käsittelyn jäljiltä - ja robotti onnistui jäämään kiikkiin tällaiseen itse kehittämäänsä myttyyn noin joka kolmannella siivouskerralla.Toisessa testikohteessamme tämä aiheutti vielä ikävämmän ongelman, kun kapeahkolla käytävällä pidettiin räsymattoa. Roomba onnistui ruttaamaan maton itselleen esteeksi, jonka ohi se ei enää päässyt, vaan jätti suosiolla siivoamatta noin ⅔ asunnon pinta-alasta, kun pääsy muuhun asuntoon oli estetty.Ne matot, jotka Roomba 975 pääsi imuroimaan, tulivat siivotuksi pääosin hyvin. Ainoastaan tietyissä matoissa aivan mattojen reunoille jäi joissain tapauksissa lemmikkien karvoja todisteeksi siitä, että Roomba oli käynyt imuroimassa maton. Ilmiö liittynee maton paksuuteen ja siihen, että Roomba poistuu maton päältä hieman vinossa ja osa siivousteloissa olleista karvoista jää tässä vaiheessa maton reunaan.Poikkeuksen tähän muodosti paksu nukkapintainen matto, josta lemmikkien karvat eivät lähteneet pois siivouksen yhteydessä, vaan niitä jäi sinne tänne myös maton keskialueelle.Lisäksi aivan paksuimman maton päälle testikohteessamme Roomba 975 ei onnistunut kiipeämään lainkaan.Roomba osaa väistää huonekaluja antureidensa ansiosta erittäin hyvin, eikä törmäile kovakouraisesti tuolinjalkoihin. Toki, törmää se niihin, mutta niin kevyesti että testin aikana emme huomanneet mitään jälkiä syntyneen yhteenkään huonekaluun. Aivan kevyimmät tuolit liikkuivat hieman siivouksen aikana, mutta kolhuja niihin ei jäänyt.Luonnollisesti erittäin kalliiden, pehmeää materiaalia olevien kalusteiden kanssa suosittelemme silti olemaan tarkkana.Roomba 975 osaa varsin mainiosti navigoida itsensä myös keittiönpöydän alla olevassa tuolinjalkaviidakossa. Se myös puhdistaa huonekalujen jalkojen vierustat varsin tehokkaasti sivuharjansa ansiosta.Yhden kevyen sermin Roomba 975 onnistui kaatamaan parikin kertaa testin aikana.Kuten kaikki roboimurit, myös Roomba 975 rakastaa johtojen syömistä. Eli kaikki irtonaisena lattialla lojuvat laturijohdot pitää kerätä talteen Roomban tieltä, tai se jumittaa ne telojensa väliin ennemmin tai myöhemmin."Johdoiksi" voitaneen laskea tässä tapauksessa siis kaikki mahdollinen ohut, pitkä ja kapea, jonka robotti pystyy itseensä syömään: hapsuinen lattialle ulottuva pöytäliina, kännykän laturin johdot ja vaikkapa tennareiden kengännauhat.Muilta osin Roomba 975 noudattelee muidenkin Roombien jumiutumisfilosofiaa: se jää jumiin tietyn tyyppisiin noin 1,5 cm korkeisiin esteisiin, joiden päälle se saa noustua, muttei osaa niiden päältä enää pois. Tätä matalammat esteet Roomba 975 selvittää mainiosti.Mattojen kanssa tuskailua lukuunottamatta Roomba on hieman keskivertoa paremmin esteistä selviävä tapaus niistä imureista, joita olemme vuosien saatossa testanneet.Pistimme Roomba 975 töihin myös asuntoon, jossa asustelee nelijalkainen ystävä. Eli käytännössä pääsimme testaamaan sitä, miten hyvin roboimuri selviytyy sekä irtoavasta karvasta että kissanhiekasta.Karvojen suhteen Roomba 975 ei valitettavasti loistanut. Kovat lattiapinnat ja ohuella harjaksella varustetut matot se puhdisti karvoista kunnialla, mutta paksumpien mattojen suhteen siivoustulos oli korkeintaan välttävä. Lisäksi myös ohuempien mattojen aivan reunoihin jäi toisinaan nippu karvaa, joka oli tarttunut imurin teloihin ja jäänyt sitten teloista maton reunaan imurin renkaiden siirtyessä kovalle lattiapinnalle.Kissanhiekan suhteen tulokset kauttaaltaan huonompia yksittäisellä imurointikerralla parin päivän aikana lattialle kertynyt kissanhiekka ei aivan kokonaan päätynyt Roomban sisuksiin, vaan sitä jäi hieman sinne tänne kissan hiekkalaatikon läheisyyteen.Päivittäisellä imuroinnilla molemmat ongelmat ratkesivat lähes täysin, mutteivät silti aivan kokonaan. Roomba 975 sopii siis testimme mukaan myös lemmikkikotiin, mutta se pitää ajastaa toimimaan päivittäin, jotta asunto pysyy oikeasti täysin puhtaana. Pelkkä kerta, pari viikossa ei pidä lemmikkikotia Roomba 975 toimesta puhtaana., ei siis läheskään loistavaa, kuten joissain testaamissamme malleissa.Roomba 975 osaa tunnistaa portaikot, joten sen tippumista portaisiin ei tarvitse pelätä. Robotin reunoilla on "alla olevaa tyhjyyttä" tarkkailevat sensorit, joiden ansiosta se osaa välttää vaaran paikat.Luonnollisestikaan Roomba 975 ei osaa portaikkoja siivota, joten toisen kerroksen siivousta varten robo pitää kantaa toiseen kerrokseen ja pistää pyörimään siellä manuaalisesti. Latausaseman voi halutessaan siirtää mukana, jos siivottavaa on enemmän: Roomba 975 osaa muistaa useamman kerroksen pohjapiirustukset, joten se osaa palata lataustelakalle myös eri kerroksessa.Toinen vaihtoehto on luonnollisesti ostaa kaikkiin haluttuihin kerroksiin oma latausasemansa, mutta kustannukset saatuun hyötyyn nähden ovat varsin marginaaliset.Kahden kerroksen kodissa asuville oma suositukseni olisi se, että pienemmällä lattiapinta-alalla varustettuun kerrokseen ostetaan halvempi robotti-imuri ja isommalla lattiapinta-alalla varustetussa kerroksessa käytetään "parempaa" roboimuria.Valmistajan ilmoittamavastaa hyvin omia havaintojamme. Roomba 975 ei ole erityisen äänekäs robotti-imuriksi, mutta häiritsee silti selvästi keskustelua tai television katsomista.Kun muistetaan, että robotti-imuri siivoaa paljon, paljon hitaammin ja perusteellisemmin kuin tavallinen ihminen, saattaa melu alkaa piankin ärsyttämään, vaikka se ei kovaa olekaan. Tämänkin vuoksi suosittelemme vahvasti sitä, että robotti-imuria käytetään ainoastaan silloin, kun koti on tyhjänä asukkaista.Naapurit tuskin kuitenkaan Roomba 975 äänestä häiriintyvät, edes kerrostalossa, ellei äänieristys ole tasoa "pahvista rakennettu"Mitään erityisiä yllätyksiä Roomba 975 ei tarjoillut ongelmienkaan suhteen. Ainoa ärsytyksen piirre oli se, että Roomba 975 tuntuu lähestyvän "kotiaan" eli latausasemaa vähän turhankin innolla ja siirtelee sen paikkaa. Tällöin latausasema oli usein vinksin vonksin ja Roomba ei lopulta löytänytkään kotiinsa.Ongelma ratkesi junttaamalla lataustelakka suoraan seinän viereen. Pidempiaikaisena ratkaisuna kenties ohuet kaksipuoleisen teipin palat latausaseman pohjaan olisivat fiksu veto.Siivousjälki oli kovilla lattiapinnoilla kauttaaltaan hyvää - ainoastaan kissanhiekka tuotti vaikeuksia Roomballe, sitä jäi pieniä määriä sinne tänne, kun robotin sivuharja viskoi hiekkaa pois robotin tieltä.Myös kulmat ja huonekalujen jalkojen vierustat Roomba 975 hoiti kunnialla puhtaaksi.Suurin ongelma oli mattojen kanssa: matot joko ruttaantuivat, jos ne olivat liian kevyitä tai sitten ne eivät puhdistuneet aivan täysin, jos maton materiaali oli vähänkään upottavaa.Roomba 975, kuten muutkin karttoja tukevat uudemmat Roomba-mallit, tukee myös yhteistyötä iRobotin robottimopin, Braava Jet m6 kanssa, jonka arvostelun voit lukea täältä Yhteistyö toimii käytännössä siten, että Roomballe kerrotaan, että työn jälkeen tulisi suorittaa myös moppaus. Tämä tapahtuu luonnollisesti älypuhelinsovelluksen kautta.Käytännössä homma toimii saumattomasti: Roomba ensin imuroi ja sen jälkeen Braava moppaa asunnon. Tämä tapahtuu luonnollisesti älypuhelinsovelluksen kautta.Käytännössä homma toimii saumattomasti: Roomba ensin imuroi ja sen jälkeen Braava moppaa asunnon.Pienenä erikoisuutena iRobot on tuonut karttatoiminnoilla varustettuihin Roombiin, kuten Roomba 975:een, mahdollisuuden tehdä kartan kodin langattoman lähiverkon kuuluvuudesta.Roomba siis siivotessaan samalla tarkkailee sitä, miten hyvin missäkin kohdassa asuntoa WiFi kuuluu ja osaa tehdä tästä kuuluvuuskartan siivouksen lomassa. Kuuluvuuskarttaa pääsee tarkastelemaan siivouksen jälkeen iRobotin älypuhelinsovelluksen kautta.Ei mikään hirvittävän merkittävä asia robotti-imuria valittaessa, mutta erinomaisen näppärä keksintö silti.Roomba 975 ongelmat mattojen ja lemmikkien karvojen kanssa ovat yksi puoli vaakakupissa. Toisena puolena vaakakuppiin menee kohtuullisen hyvä kovien pintojen siivoustulos sekä kyky jatkaa siivousta myös latauksen jälkeen.Roomba 975 sopii parhaiten noin 80 - 150m2 koteihin, joissa ei ole räsymattoja eikä lemmikkejä.Pienempiin kuin 100m2 koteihin Roomba 975 luonnollisesti sopii myös, mutta niissä siivoukseen riittää myös edullisempi robotti-imuri, koska tukea recharge and resume -toiminnolle eli siivouksen jatkamiselle, ei tarvita.Lemmikkikoteihin emme Roomba 975 suosittele.Luonnollisesti Roomba 975 vaatii myös sen, että kotoa löytyy sekä langaton lähiverkko että älypuhelin - ilman niitä laitteen kaikkia toimintoja ei saada käyttöön ja robotti maksaa ilman älykotiominaisuuksiaan aivan liikaa. Eli iäkkäälle, teknopelkoiselle sukulaiselle Roomba 975 ei kannata lahjaksikaan ostaa.Roomba 975 on erikoinen malli. Tavallaan Roomballa oli tähän noin 300 - 400 euron hintaryhmään ennestäänkin tuotteita, mutta nyt haluttiin tuoda osa kalliimpien mallien ominaisuuuksista myös tähän hintaluokkaan.Valitettavasti karttojen osalta Roomba 975 on karsittu tapaus. Karttojen ansiosta robotti osaa jatkaa työtään, joten se sopii isompaankin kotiin, mutta muuta iloa kartoista ei sitten olekaan. Huonekohtainen siivous jaon rajattu robotin ominaisuuksista pois - tietoinen valinta, jotta ero pysyisi kalliimpien Roomban mallien välillä, joista edellä mainitut ominaisuudet löytyvät.Kuitenkin Roomba 975 kompastuskivi on sen keskinkertaisuus. Se ei ole oikein paras missään, mutta maksaa silti suhteellisen paljon. Vain satasen, pari lisähinnalla saa jo tarjouksesta ostettua merkittävässti paremman Roombankin, vaikkapa arvosteluissa loistaneen Roomba i7 -mallin.Vastaavasti edullisemmat Roomban mallit, kuten Roomba e5 tarjoavat lähes saman kuin Roomba 975:kin, ainoana merkittävänä erona voidaan pitää sitä, että 975 on edullisin Roomba, joka sopii myös isoon kotiin-toiminnon ansiosta.Tätä kirjoittaessa Roomba 975 noin 400 euron hintaluokka on erittäin kilpailtu. Samasta hintaluokasta löytyy sekä Roomban muita malleja että muiden valmistajien malleja.. Sen siivoustulos on keskivertoa, sen ominaisuudet ovat keskivertojaja hintakin on keskiverto.Tokihan se on paljon parempi imuri kuin mitä 200 eurolla kaupasta saa.Roomba 975 kannattaa, jos kodissa ei ole paljon mattoja, ei lemmikkejä ja koti on yhdessä kerroksessa oleva noin 100 - 150m2 yhtenäinen tila.