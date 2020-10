DJI julkisti 379 euron Pocket 2 -minikameran - vakaata 4K-videota taskukoossa

DJI Pocket 2:n mitat ovat 124.7 x 38.1 x 30 mm ja se painaa vain 117 grammaa. Sisälle on laitettu 875 mAh akku, jonka luvataan tarjoavan jopa 140 minuuttia yhtäjaksoista kuvausta.Valokuvia voidaan ottaa joko 16 tai 64 megapikselin koossa. Videokuvan enimmäistarkkuus on 60 kuvaa sekunnissa 4K-laadulla. Videoiden värimaailmaa voi kohentaa HDR-väriasetuksella. Full HD-videota kuvatessa onnistuu häviötön nelinkertainen zoomaus.Pocket 2 hyödyntää kolmiakselista gimbaalia tasaisen ja vakaan videon kuvaamiseen. Kameran entistä suuremman 1/1,7 tuuman kuvakennon ja f/1.8-aukon ansiosta kuvista ja videoista tulee tarkkoja ja kirkkaita.Uusi minikamera sisältää ActiveTrack 3.0 -tarkennus- ja kohteenseurantajärjestelmän, joka auttaa liikkuvan kohteen kuvaamisessa. Laitteessa on 4 mikrofonia, joilla onnistuu esimerkiksi kuvattavan kohteen äänenseuranta SoundTrack -ominaisuuden muodossa.Monipuolisten kuvaustoimintojen ansiosta Pocket 2 -kameralla onnistuu myös erilaisten hidastus- ja nopeutusvideoiden (Slow Motion, Timelapse, Hyperlapse, Motionlapse) kuvaaminen. Puhelimeen voi ladata DJI Mimo -sovelluksen, joka osaa esimerkiksi yhdistää erilaiset klipit tekoälyn avulla yhtenäiseksi videoksi.Kameraan voi kiinnittää myös erilaisia lisävarusteita modulaarisen rakenteen ansiosta. Varren pohjalevyn alta paljastuu liitäntä erilaisille laajennusosille, kuten kolmijalalle, jalustakiinnitykselle ja laajennusvarrelle. Muita lisäosia ovat esimerkiksi solakka latausrasia, langaton mikrofonipaketti, vesitiivis kuvauskotelo, hallintapyöröohjain, laajakuvalinssit ja laajennusosa älypuhelimelle.DJI Pocket 2 -minikamera tulee myyntiin 379 euron kuluttajahintaan. Sen lisävarusteiden suositushinnat ovat 25 - 99 euroa.Lisätietoa laitteesta saa täältä