Disney+ -suoratoistopalvelu sai GroupWatch -ominaisuuden - mahdollistaa yhteiskatselun 7 käyttäjän kesken

"Tarinat heräävät eloon, kun ne voi jakaa ja nauttia yhdessä muiden kanssa. Erityisesti nyt, kun monet joutuvat olemaan erossa ystävistään ja perheestään, GroupWatch tarjoaa mahdollisuuden yhteisiin elämyksiin Disney+ -suosikkitarinoiden parissa – omalla sohvalla", sanoo Jerrell Jimerson, SVP, Product, Disney+.Tilaajat voivat käynnistää yhteiskatselun klikkaamalla GroupWatch-kuvaketta, joka sijaitsee sarjojen ja elokuvien tietosivulla.Käyttäjä voi tämän jälkeen kutsua kuusi muuta Disney+ -tilauksen omaavaa katsomaan samaa elokuvaa tai sarjaa. Kutsun voi lähettää mobiilista tai verkosta, ja katseluun voi osallistua myös kytketyllä TV-laitteella tai älytelevisiolla.GroupWatch-ominaisuus toistaa halutun elokuvan tai sarjan samassa tahdissa jokaiselle käyttäjälle ja kaikilla katselijoilla on mahdollisuus pysäyttää toisto sekä siirtyä ohjelmassa eteen- ja taaksepäin.Disney+ -palvelussa on katsottavissa yli 6300 nimikettä muun muassa Disney-, Pixar-, Marvel-, Star Wars-, ja National Geographic -viihdebrändeiltä, minkä myötä palvelusta löytyvät The Walt Disney Companyn parhaat tarinat.Palvelun hinta on 6,99 euroa kuukaudessa tai 69,99 euroa vuodessa.