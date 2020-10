Nyt se tapahtui: Yhdysvallat haastoi Googlen oikeuteen monopolin vuoksi

Syytteiden pohjana on määräävän markkina-aseman väärinkäyttö. Oikeusministeriö katsoo Googlen käyttäneen hallitsevaa markkina-asemaansa väärin ja rajannut kilpailua epäreiluin toimin.Yksi tärkeimmistä syytekohdista on se, että Google on vuosi vuodelta muuttunut liikennettä eteenpäin välittävästä hakukoneesta palveluksi, joka pyrkii pitämään käyttäjät omissa palveluissaan. Esimerkkinä tästä voidaan pitää vaikkapa Googlen omistamansuosimista videohakutuloksissa. Lisäksi Google "kaappaa" usein sivustoilta sisältöä, jonka se näyttää suoraan hakutuloksissa, jolloin sisällön tuottanut taho ei koskaan saa kyseisen haun tekijöitä omille sivuilleen.Lisäksi Google maksaa useille tahoille siitä, että sen hakukone olisi etuoikeutetussa asemassa laitteissa ja palveluissa. Analyytikkojen mukaan yhtiö maksaa noin 10 miljardia dollaria vuodessa pelkästään siitä että se onlaitteiden oletusarvoisena hakukoneena.Pahimpana kivenä kannossa syytekirjelmä pitää Googlen hakukoneen pakollisuutta Androidia käyttävissä laitteissa. Androidin lisenssiehtojen mukaan Googlen hakukone on pakollinen kaikissa Android-laitteissa, joten tilanne, jossa vaikkapamaksaisisiitä, että Samsungin puhelinten hakukoneena onkin, ei ole mahdollinen.Oikeusministeriön nostamaan syytteeseen liittyi 11 osavaltion syyttäjät, mutta asiaa seuraavat tahot uskovat erillisten, osavaltiokohtaisten oikeusjuttujen syntyvän tukemaan oikeusministeriön ajamaa syytettä.Google luonnollisesti kiistää kaikki syytteet ja toteaa ihmisten tekevän omat valintansa hakukoneiden suhteen ja päätyvät siksi käyttämään Googlea.Edellinen vastaavan luokan oikeusjuttu määräävää markkina-aseman väärinkäyttöä kohtaan koettiin Yhdysvalloissa vuosituhannen alussa, jolloin Microsoft joutui oikeusministeriön hampaisiin paketoimalla Windowsin mukaan mm. oman selaimensa.Oikeusministeriö ei ole vielä eritellyt vaatimuksiaan siitä, miten Googlen toimintaa pitäisi muuttaa, jos Google häviää oikeusjutun.Oikeusjuttu tulee todennäköisesti kestämään vuosia, mutta sen lopputulos saattaa määrittää teknologiajättien, kuten Googlen ja, tulevaisuuden.Koko syytekirjelmä on luettavissa täältä Selitimme erillisessä artikkelissamme hiljattain tarkemmin sitä, mitä termi määräävä markkina-asema tarkoittaa