Suomalaiseen psykoterapiaa tarjoavaan yritykseen tietomurto: asiakkaiden tiedot vuotaneet

Melko luotettavan väitteen mukaan 40 btc. -- Henrik Kärkkäinen (@henrik_k) October 21, 2020

Kyseessä on samalla myös kiristys, sillä tietomurron toteuttaneet kiristäjät ovat huhujen mukaan vaatineet noin 400 000 euronlunnaat siitä, että tietoja ei vuodeta. Kun kiristykseen ei ole suostuttu, on tiedot vuodettu, kuten on alun perin uhattukin.Vastaamon mukaan yhtiö on tehnyt aiheesta rikosilmoituksen sekä ilmoituksen. Yhtiö vakuuttaa myös että ainoastaan vuoden 2018 jälkeen kirjatut asiakastiedot ovat vaarantuneet, eivät sitä vanhemmat.Aiheesta uutisoi ensimmäisenä Ilta-Sanomat , tietoja on lisäksi päivitetty sekä Ylen artikkelin että Twitter-keskustelujen pohjalta.