Telialta ja MTV:ltä uusi mainoksilla varustettu C More TV -tilausvaihtoehto - hinta vain 4,95 €/kk Telian liittymäasiakkaille

Palvelu maksaa 4,95 euroa kuukaudessa. Tämä hinta on voimassa vain Telian liittymäasiakkaille (uusille tai nykyisille) ja lisäksi "C More TV:ssä mainoksia on hieman joidenkin kotimaisten ohjelmien yhteydessä", kerrotaan Telian tiedotteessa . Mainokset mahdollistavat edullisen hinnan.Vastaavanlaista yhdistelmätuotetta ei Suomessa ole aiemmin nähty. Mainoksia luvataan olevan kuitenkin vähemmän kuin MTV:n ilmaisessa suoratoistopalvelussa MTV.fi ja mainokset voidaan sijoittaa sekä ohjelmien alkuun että väliin, kerrotaan puolestaan Ilta-Sanomien jutussa C More TV sisältää maksuttoman 3 kuukauden kokeilujakson Telian liittymäasiakkaille ja Telian 5G-liittymäasiakkaille on tarjolla jopa 12 kuukauden jakso maksutta. Mikäli asiakas peruu Telian liittymäasiakuuden, hinta on 9,95 euroa kuussa.C More TV pitää sisällään kaikki C Moren kotimaiset viihde-, draama- ja lifestyle-sarjat sekä laajan kattauksen kansainvälisiä ja kotimaisia suosikkielokuvia sekä lastenohjelmia. Lisää sisältöjä tulee joka viikko.Telian mukaan yli puolet suomalaisista käyttävät maksullista videotilauspalvelua ja niiden käyttö on kasvanut nopeasti. Lisäksi Telian asiakaskyselyn mukaan suomalaiset ovat kiinnostuneet tilaamaan edullista viihdesisältöä liittymähankintojensa yhteydessä. Tähän tarpeeseen on nyt luotu uusi C More TV."TV-ohjelmien ja varsinkin suoratoistopalvelujen parissa vietetään entistä enemmän aikaa. Nyt kun MTV on osa Teliaa ja Teliasta on tullut yksi Pohjoismaiden suurimmista tv-yhtiöistä, pystymme tuomaan sisällöt ja liittymät tarjolle uudenlaisena kokonaisuutena. Asiakkaat saavat etuja, joita he ovat odottaneet, joista he hyötyvät ja joita vain mediatalon muskeleilla on mahdollista toteuttaa", sanoo Telian kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Juha Kivelä.Lisätietoa C More TV:stä ja edusta saa täältä Lue myös: