Tesla Model 3 päivittyi: tehoja ja toimintasädettä lisää, hinta pysyi samana

Tesla Model 3 Performance Teslan Suomen sivuilla

Muutokset ovat sinänsä suhteellisen pieniä, mutta monella tavalla miellyttäviä, sillä auton hinta pysyy täsmälleen samana, vaikka päivitetty versio tulikin myyntiin.Kolmesta eri Model 3 -vaihtoehdosta muutoksia akkukestoon ja kiihtyvyyteen saivat kaksi kalliimpaa mallia,ja. Nyt Teslan Suomen sivuilla Model 3 Performance -mallin toimintasäteeksi ilmoitetaan 567 kilometriä, huippunopeudeksi 261 km/h ja kiihtyvyydeksi 0-100 km/h hurjat 3,3 sekuntia.Vastaavasti Model 3 Long Range -vaihtoehdolle muuttuneet arvot ovat 580 km toimintasäde, 233 km/h huippunopeus ja kiihtyvyys 0-100 km/h 4,4 sekunnissa.Model 3 perusversion osalta muutoksia ei auton teknisiin tietoihin tullut, vaan toimintasäde on edelleen 430 km, huippunopeus 225 km/h ja kiihtyvyys nollasta sataseen 5,6 sekuntia.Hintoihin ei ole kajottu, vaan Suomen hinnat ovat samat kuin ennen päivitystäkin: edullisin perusmalli maksaa 48 690 euroa, Long Range 59 990 euroa ja Performance 65 590 euroa.Lisäksi päivityksen yhteydessä on muutettu hieman asioita sieltä täältä: takakontti on nyt kaikissa malleissa automaattisesti avautuva, keskikonsoli ei ole enää kiiltäväpintainen vaan mattapintainen. Lisäksi valittavissa oleva vannevalikoima ja vanteiden ulkoasu muuttui hieman päivityksen yhteydessä. Myös auton sisustukseen on tehty pieniä, kosmeettisia muutoksia.