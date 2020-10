HybridiTV-palvelut tuovat lisävihjeitä MTV3-kanavan Masked Singer Suomi -ohjelmaan

"Lisäksi aivan uutena ominaisuutena HybridiTV-katsojilla on etuoikeus lisävihjeisiin, joihin pääsee käsiksi kirjautumalla HybridiTV-palveluun Facebook-tunnuksilla. Kirjautumalla HybridiTV-palveluun katsoja näkee myös, ketkä Facebook-kavereista ovat aktiivisena seuraamassa ohjelmaa. Sosiaalisen median palvelun kytkeminen kiinteäksi osaksi HybridiTV-palvelua tekee television yhteisöllisyyden katsojalle näkyväksi", kertoo Digitan videojakeluliiketoiminnan johtajaMasked Singer Suomi -ohjelman HybridiTV-palvelun tarjontaan pääsee käsiksi kaukosäätimen sinisen painikkeen avulla.Tällä hetkellä HybridiTV-palveluiden piirissä on noin 600 000 päätelaitetta. Hybridipalvelut toimivat televisiossasi heti, kun älytelevisiosi on kytkettynä internettiin ja asetuksissa on sallittu HbbTV-ominaisuudet.Lue myös: MTV3 HD näkyy 1.9. alkaen Digitan antenni-tv-verkossa