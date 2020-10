Opas: Kuinka nopea netti tarvitaan pelaamiseen?

Latenssi tarkoittaa siis viivettä siitä, kun tietokoneesi lähettää pyynnön verkossa olevalle toiselle tietokoneelle, vaikkapa pelipalvelun palvelimelle ja saa siihen takaisin kuittauksen.



Jo 5Mbps nopeuden nettiyhteys riittää mainiosti, jos nettiyhteyttä käytetään pelkästään pelaamiseen.

Nopeammalla datayhteydellä ei pelaaminen (välttämättä) nopeudu lainkaan.

Tärkein asia pelaamiseen sopivassa nettiliittymässä on sen latenssi eli "pingi" eli viive. Mitä pienempi latenssi, sen parempi. Latenssia ilmaistaan millisekunneilla (ms).

Latenssiin vaikuttavat monet tekijät ja mitään yksiselitteistä vastausta ei voi antaa siihen, mikä liittymä olisi tiettyyn osoitteeseen paras. Asia pitää käytännössä kokeilla.

Pääsääntöisesti kiinteä nettiyhteys tarjoaa paremman (eli pienemmän) latenssin kuin mobiilidata.

5G:ssä latenssi on yleensä pienempi kuin 4G:ssä. Ja 4G:ssä latenssi on yleensä pienempi kuin 3G:ssä.

Mikä on hyvä ping pelaamiseen?

Alle 20 ms on erinomainen ja soveltuu myös kilpapelaamiseen

on erinomainen ja soveltuu myös kilpapelaamiseen 20 - 50 ms on hyvä

on hyvä 50 - 100 ms menettelee, mutta on jo kehnohko

menettelee, mutta on jo kehnohko Yli 100 ms on huono ja aiheuttaa jo havaittavaa viivettä nopeissa peleissä

Helposti syntyy mielikuva, että mitä nopeampi nettiyhteys, sen parempi pelaamiselle. Mutta mielikuva on väärä.Pelaaminen itsessään ei itse asiassa siirrä juurikaan dataa, vaan vaikkapataikatselu hyvällä laadulla kuluttaa kaistanleveyttä enemmän kuin raskaankin pelin nettipelaaminen.Yksinkertaistettuna sanoen 10Mbit/sec laajakaistan päivittäminen 100Mbit/sec laajakaistaan ei hyödytä nettipelaamisen suhteen yhtään mitään.Tokihan nopeammasta nettiliittymästä on muuta hyötyä: pelien koot ovat kasvaneet valtaviin mittasuhteisiin, joten pelin asennuspaketti tai päivitys saattaa kestää pienen ikuisuuden hitaammalla nettiyhteydellä. Mutta pelin asentumisen jälkeen tuosta kaistasta ei ole mitään lisähyötyä.Tärkein puoli nettiyhteyden valinnassa pelaamista varten ei olekaan sen nimellinen nopeus, vaaneli latenssi, jota myös pingiksi toisinaan kutsutaan.on kysymys, joka toisinaan esitetään, kun pelaaja valittelee nettiyhteytensä pätkimistä. Ja kysymys viittaa juurikin tähän.Latenssi mitataan yleensä millisekunneissa, eli sekunnin tuhannesosissa. Mitä pienempi "pingi" on, sitä parempi.Tätä viivettä operaattorit eivät markkinoinnissaan mainosta, koska se riippuu valtavasti erilaisista asioista. Karkeasti voidaan kuitenkin sanoa, että. Käytännössä: kotiin tulevan vanhan 8Mbps ADSL-liittymän viive on todennäkköisesti pienempi kuin 100Mbps nopeudella toimivan 4G-mokkulanviive on.Uudet 5G-yhteydet lupaavat laskea myös mobiilidatan viivettä alemmaksi, ainakin lähemmäs kiinteää, langallista laajakaistaa.Tämän lisäksi viiveeseen vaikuttavat monet muut tekijät, joihin ei välttämättä kaikkiin voi itse vaikuttaa. Myös kodin sisäinen verkon jako vaikuttaa viiveeseen: käytännössä langattoman lähiverkon kautta jaettu nettiyhteys lisää aina vähintäänkin hieman lisää viivettä yhteyksiin langalliseen Ethernet-kytkentään verrattuna.Käytännössä oman tietokoneensa ja sen yhteyden "pingin" selvittäminen vaatii kokeilua, yritystä ja erehdystä. Yleisesti käytetty testipalvelu oman nettiyhteytensä nopeuden ja latenssin mittaamiseen on SpeedTest , joka antaa varsin hyvää suuntaviivaa oman yhteyden latenssista.Alla esimerkkinä allekirjoittaneen käytössä olevien nettiyhteyksien tulokset:Yhteenvetona:Tähänkin on lähes mahdotonta antaa yksiselitteistä vastausta. Mutta jotkut e-urheiluun erikoistuneet sivut ovat tähän koettaneet vastata, kuten vaikkapa British e-sports ja Best Gaming Settings Konsensus on jokseenkin tällainen:Luonnollisesti tässäkin riippuu se, millaista peliä pelataan. Edellä mainitut luvut koskevat nimenomaan nopeatempoista moninpeliä, kuten vaikkapatai oikeastaan mitä tahansa monen pelaajan sodankäyntiä, jossa nopea reagointi on yksi tärkeimmistä muuttujista pelaamisen kannalta. Verkossa pelattavassa shakissa luonnollisesti latenbssi voi olla lähes mitä tahansa, koska pelin tempo on täysin eri.Jos aiheesta heräsi kysyttävää, suosittelemme osallistumaan keskusteluun keskustelua laajakaistaliittymistä -keskustelualueellamme.