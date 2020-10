Päivän diili: Apple iPad alle 300 eurolla

Kyseessä on vuoden 2019 syyskuussa julkistettu 7. sukupolven täyskokoinen 10-tuumainen Apple iPad 32 gigatavun tallennustilalla. Vielä syyskuun lopulla tablettia myytiin noin 350 euron hinnalla, joten hinta on tipahtanut noin 50 euroa alaspäin.iPad toimitetaan uusimmalla iPadOS -käyttöjärjestelmällä ja laitteessa on käyttömuistia 3 gigatavun verran. Applen 7. sukupolven iPadien julkistuksen yhteydessä Suomen hinta oli kyseiselle mallille 399 euroa.Tarjoukseen löydät täältä: