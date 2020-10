Finnet-ryhmä aikoo investoida 500 miljoonaa euroa Suomen valokuituyhteyksiin vuoteen 2030 mennessä

Finnet-liiton mukaan tällä hetkellä Suomen tietoliikenneyhteydet nojaavat vahvasti mobiiliverkkoon. Suomi tavoittelee nousua tietoliikenneverkkojen kärkimaaksi, mutta on kiinteiden laajakaistayhteyksien osalta vielä alle EU:n keskitasoa.



"Jokaiseen asuin- ja yrityskiinteistöön sijainnista riippumatta tarvitaan nopea ja luotettava nettiyhteys. Sellainen, jonka kapasiteetti on lähes loputon ja johon sää ei vaikuta", sanoo Finnet-liiton toimitusjohtaja Jarmo Matilainen.







Finnet-liittoon kuuluvat kotimaiset tietoliikenneyhtiöt ovat ilmoittaneet olevansa valmiita jatkamaan mittavia valokuituinvestointejaan, jotta kiinteät yhteydet eivät muodostu Suomen pullonkaulaksi kehityksen osalta.



Investoinnin voimin puolet Suomen miljoonasta omakotitalokiinteistöstä sekä tuhannet 5G-tukiasemat voitaisiin liittää huippunopeaan valokuituverkkoon.



"Edellisen kymmenen vuoden aikana jäsenyhtiömme investoivat valokuituun jo noin 300 miljoonaa euroa. On hienoa nähdä kotimaisten yhtiöiden kasvattavan investointivalmiuttaan, vaikka ajat ovatkin kaikille kovat", Matilainen kertoo.

