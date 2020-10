Arvostelussa Sony WH-1000XM4 -vastamelukuulokkeet

Tekniset tiedot

Muotoilu

Ominaisuudet

Käytäntö

Yhteenveto

Tähdet

Taajuusvaste: 4–40 000 HzYhteydet: Bluetooth: 5.0 (kantama 10 m), NFC, USB-latausAkkukesto: 30 tuntia vastamelu päälläMikäli aiemmat sarjan kuulokkeet ovat tuttuja, niin äkkiseltään XM4-kuulokkeita voi olla vaikea erottaa uudeksi tuotteeksi ensinkään. Sony ei ole muuttanut hyväksi todettua muotoilua juurikaan, vaan sama tunnistettava, virtaviivainen tyyli on edelleen mukana. Testiin saapuneet mustat kuulokkeet ovat mattapintaiset, joiden lisäksi tarjolla on vaaleampi malli. Värit ovat samat kuin edeltäjissäkin.Sanka on kapeahko ja säätyy perinteisesti vetämällä molemmilta puolilta. Päätä vasten on suhteellisen muhkea pehmuste. XM4:t ovat sangen kevyet, reilut 250 grammaa, joten niitä on mukava pitää päässä pidempiäkin aikoja. Myös korvilla olevat pehmusteet ovat riittävät ja moniin muihin kuulokkeisiin verrattuna yllättävän pehmeät. Lisäksi kupit ovat riittävän isot, jotta ne peittävät mukavasti koko korvat.Kokomustat kuulokkeet ovat tyylikkäät, virtaviivaiset ja minimalistiset. Sonyn logot ja vastamelumikrofonien reunukset molemmilla puolilla ovat ainoat yksityiskohdat, joihin on laitettu väriä.Kuulokkeet toimitetaan kotelossa, jossa kuulokkeet ja johdot kulkevat kätevästi ja turvallisesti.Kuulokkeissa on fyysinen virtapainike sekä custom-nappi, josta voi mm. säätää äänitilaa (vastamelu, ambient ja "normaali"). Fyysisten painikkeiden lisäksi kuulokkeiden ulkopinnat molemmilla puolilla toimivat kosketuslevyinä, joita naputtelemalla ja pyyhkäisemällä voi aktivoida erilaisia toimintoja. Esimerkiksi äänenvoimakkuutta kontrolloidaan sipaisemalla oikeaa kuuloketta ylös tai alas.Virtaliittimenä toimii USB-C, kuten aikaan kuuluu.XM4:t ovat vastamelukuulokkeet, ja niiden vastameluominaisuus on yksi markkinoiden parhaista. Ihmeidentekijä sekään ei ole, ja tietyt äänet kuten äänekäs puhe sekä yksittäiset kilinät ja kolinat pääsevät edelleen jonkin verran läpi, mutta vaikkapa liikenteen tai ilmastointikojeiden huminat jäävät pois käytännössä täysin.Vasemmassa kuulokkeessa on anturi, joka tunnistaa, kun kuulokkeet ottaa pois päästä. Musiikin toisto keskeytyy tällöin automaattisesti, mikä on varmasti monen kaipaama ominaisuus.Eräs suurimmista uusista asioista, jotka erottavat kuulokkeet edeltäjistään, on XM4:n kyky yhdistyä useampaan Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti. Näin ei esimerkiksi tarvitse manuaalisesti hyppiä kannettavan tietokoneen ja puhelimen välillä, kun kuuntelee koneelta musiikkia ja puhelin sattuu soimaan. Kuulokkeet tukevat SBC-, AAC- ja LDAC-koodekkeja, mutta useamman laitteen voi yhdistää vain mikäli kaikki tukevat AAC:tä.Kuulokkeet tukevat myös DSEE Extremeä, jonka pitäisi parantaa pakatun audion laatua. Omaisuuden saa päälle Sonyn Headphones Connect -sovelluksesta. Omiin korviin en kyllä huomannut mitään eroa, oli se päällä tai pois.Kuulokkeiden äänenlaatu on salakavalan tasapainoinen, eikä se pistä korvaan mitenkään erityisenä. Vertailemalla muihin kuulokkeisiin on kuitenkin helppo huomata, kuinka selkeä-ääniset ja erottelukykyiset kuulokkeet XM4:t ovat.XM4:t eivät ole maailman pienimmät, mutta menevät suht pieneen nippuun ja kulkevat mukavasti mukana myös, kun eivät ole päässä.Kosketuslevyjä on helppo käyttää ja toimintoja on hallittavissa oleva määrä. Hanskat kädessä niiden käyttö ei onnistu, toisin kuin onnistuisi fyysisten näppäinten painelu, mutta tämä lienee tänä päivänä aika pieni miinus.Yksi asia, joka on aiheuttanut jonkin verran negatiivista palautetta ja naureskelua, on kuulokkeiden kyky tunnistaa kantajansa puhe, ja aktivoida ambient-tila. Se kyllä toimii, mutta aktivoituu esimerkiksi lauleskelusta tai joskus jopa hymähtelystä tai vähän mistä tahansa suusta päässeestä äänestä turhan herkästi. Ominaisuuden voi kuitenkin halutessaan ottaa pois päältä.Vähän samaa jatkumoa on myös ominaisuus, joka yrittää automaattisesti tunnistaa tilanteita, joissa kuuntelija on. Tämän mukaan se säätää, kuinka paljon ulkomaailman äänet pääsevät läpi. Ilmeisesti tarkoitus on, että esimerkiksi liikenteen seassa äänten on turvallisuussyistä hyvä kuulua paremmin. Omassa käytössäni tila tuntui vaihtelevan melko satunnaisesti, yleensä tarpeettoman aggressiivisesti. Tämänkin ominaisuuden saa halutessaan pois.Akku kestää kutakuinkin luvatun verran, eli turhan tiuhaan kuulokkeita ei tarvitse piuhan perässä roikottaa. Onneksi lähes joka kodista löytyy ennestään USB-C-kaapeleita latausta varten, sillä vaikka pakkauksen mukaan on laitettu ruhtinaalliset 20 cm pitkä pätkä johtoa, niin joskus saattaa tulla tarvetta myös pidemmälle kaapelille.Kuulokkeet toimivat hyvin myös ihan suoraan, mutta niiden ohjailuun voi ladata puhelimeen myös Sonyn sovelluksen. Appin avulla voi esimerkiksi säätää edellä mainittuja vähän mielipiteitä jakavampia ominaisuuksia päälle tai pois. Myös esimerkiksi käyttöä opastavaa ohjetta pitäisi voida lukea, mutta ainakin meikäläiselle Android-versiossa aukesi vain otsikko "test" ja pari riviä japania. Pääosin sovellus toimi kuitenkin odotetusti ja oli ihan kelvollinen, joskaan ei mitään erityisen innovatiivista.Parasta kuluttajamallia etsivän ei tarvitse etsiä pidemmälti. Sonyn WH-1000XM4-kuulokkeet ovat monipuoliset, tyylikkäät, laadukkaat ja toimivat.Hinta on tällä(kin) kertaa Sonyn kuulokkeiden suurin ongelma, sillä niistä saa maksaa noin 370 euroa. Niin kauan kun XM3-kuulokkeita on varastossa ja ne saa noin 200 euroon, niin on kyllä vaikea perustella XM4:n ostoa, ellei moneen laitteeseen kerralla yhdistäminen ole aivan elintärkeä ominaisuus. Myös muilta valmistajilta löytyy reilusti alle 300 euron vaihtoehtoja, jotka eivät kuitenkaan tunnu satoja euroja huonommilta.Suoraan hinnasta emme tällä kertaa tähteä rokottaneet, vaan puoli tähteä tippui vaihtelevasti toimivista automaattiominaisuuksista sekä puhelinsovelluksesta, joka jätti toivomisen varaa.