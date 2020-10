Xiaomin Mi 4K Laser Projector 150" -laserprojektori saapui myyntiin Suomessa

Videoprojektori heijastaa 80 - 150 tuuman ultrateräväpiirtoisen 4K-videokuvan 0,47 tuuman DMD-kuvatekniikalla. Kuvasuhdetta voi korjata kahdeksan pisteen keystone-säädöillä, joten projektorin ei tarvitse sijaita suoraan heijastettavaa aluetta vastapäätä.Videoprojektorissa käytetään ALPD 3.0 -valotekniikkaa, jolla 80 - 150 tuuman kuva heijastetaan seinälle hyvin läheltä seinää. Projektori voi heijastaa 80 tuuman kuvan vain 14 senttimetrin päästä tai 150 tuuman kuvan vain 49 senttimetrin päästä seinästä. Lampun luvataan kestävän 25 000 tuntia.Mi 4K Laser Projector 150" hyödyntää Googlen Android TV 9.0 -käyttöjärjestelmää, joten Google Playn kautta voi ladata satoja sovelluksia sekä ostaa helposti elokuvia sekä tv-sarjoja. Lisäksi laitteessa on Chromecast -ominaisuus, joten sisältöä voi helposti toistaa puhelimen kautta isolle ruudulle. Mukana tulee myös kaukosäädin ohjaamista varten.Laite on kooltaan 410 x 291 x 88 mm ja sen luvataan olevan hiljainen (32 dB). Äänentoistosta vastaa kaksi sisäistä 15 watin kaiutinta ja Dolby/DTS-HD-äänitekniikka.Liitäntöjen osalta on tarjolla Wifi, kolme 4K-yhteensopivaa HDMI 2.0 -liitäntää, yksi USB-muistitikkuliitäntä, AV-sisääntulo, S/PDIF-liitäntä, Ethernet-liitäntä ja kuulokeliitäntä. Laite toimii myös Bluetooth-kaiuttimena.Xiaomi Mi 4K Laser Projector 150" on saatavana heti 2 199 euron kuluttajahintaan. Lisätietoa laitteesta saa täältä