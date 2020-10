VR:n verkkokauppa luopui vihdoinkin Flashista

VR:n mukaan verkkokaupan ja taustajärjestelmien uudistus on aloitettu jo vuonna 2019 ja nyt alkaisi olemaan pitkälti valmista. Samalla sekä kaukojunien että lähijunien liput voi ostaa nyt samasta verkkokaupasta, samalla käyttäjäprofiililla. Molemmat lipputyypit tallettuvat nyt käyttäjän omaan käyttäjäprofiiliin, josta ne voi noutaa tarvittaessa.Suurin kiukuttelun aihe vuosien ajan on ollut kuitenkin juurikin Flashin käyttö paikkoja valittaessa, joka on estänyt sekä mobiililaitteiden käytön että lukulaitteita käyttävien näkövammaisten palvelemisen.VR:n mukaan uudistus on nyt lähes valmis: yritysasiakkaat ja yöjuna-asiakkaat ohjataan vielä toistaiseksi vanhaan verkkokauppaan, mutta muut asiakkaat voivat jo käyttää kaikessa asioinnissaan uutta verkkokauppaa.Uusittu VR:n verkkopalvelu palvelee osoitteessa VR.fi