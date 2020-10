Tässä lokakuun kaikki uudet Netflix-elokuvat: Adam Sandleriä ja paljon kauhua

Muksuille katsottava kasvaa Halloween-lyhytelokuvienjamuodossa, mutta tulossa on myös musikaali merenelävien kanssa, meksikolaisjuhlateemainenja kirjaan perustuvan taikabussin. Lisäksi saapuu animaatioita hyödyntävä kokopitkä Halloween-elokuvasekä lasten musikaaliKansainvälinen elokuvatuotanto saa myös kivasti uutta. Tulossa on malesialaisen romkom, synkkä italialaiskauhu, lagosilaisjournalistin salapoliisityöstä kertova Nollywood-elokuva, meksikolaispariskunnasta kertova romkom, synkkä intialaiskomedia, Bollywood-romkom, kirjaan perustuva argentinalais trilleri, norjalainen kauhuelokuva, indonesialainen romanttinen draama, puolalainen teinikauhu, Manaajalta ammentava espanajalaiskauhuMyös dokumenttielokuvien puolella on kansainvälistä väriä.kertoo intialaislapsen vesipään hoidosta japuolestaan tennislegenda Guillermo Vilasista. Englanninkielisiin dokumentteihin puolestaan lukeutuvat, jossa eleokuvantekijä koomisesti lavastaa isänsä kuoleman, legendaarisen David Attenborough'n uusin luontodokumentti, korelaistyttöbändistä kertovasekä arkeologidokkariJäljelle jää tietysti vielä perinteisempää englanninkielistä elokuvatuotantoakin. Niistä uutuuksia ovat teinikauhu, Adam Sandlerin ja Kevin Jamesin tähdittämä Halloween-teemainen slapstick, musiikkielokuva 40-vuotiaasta räppärin alusta, kirjaan perustuva psykologinen trilleri, mm. Sacha Baron Cohenin, Joseph Gordon-Levittin, Michael Keatonin tähdittämä rikosdraama, Emma Robertsin ja Luke Braceyn romkom, sekä yliluonnollista kauhua tarjoavaTässä vielä kaikki lokakuun uudet Netflix-elokuvat julkaisujärjestyksessä:Love Like the Falling RainThe Day of the Lord