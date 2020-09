Tiesitkö tätä näppärää kikkaa Gmailista? Rajaton määrä osoitteita

Yksi näistä on mahdollisuus käytännössä rajattomaan määrään sähköpostiosoitteita, jotka on silti helppo muistaa. Tämä onnistuu äärimmäisen yksinkertaisesti:Eli vaikkapa-osoitteesta saa tehtyä uuden version käyttämällä osoitettaKaikki "plus-osoitteet" tulevat nekin täsmälleen samaan Gmail-sähköpostiin kuin ilman plus-merkkiäkin varustetut.Ominaisuus on varsin näppärä monessakin mielessä. Aivan ensinnäkin se auttaa roskapostin suodatuksessa. Eli jos jokin verkkopalvelu alkaakin pommittamaan sähköpostiin valtaisia määriä tarpeetonta viestiä - tai on myynyt osoitteesi eteenpäin - voit estää kaikki kyseisessä palvelussa käyttämäsi "plus-sähköpostiosoitteet" helposti Gmailin suodattimista. Luonnollisesti myös muiden kuin roskapostien suodatus helpottuu, jos käytät kaikissa paikoissa aina plus-muotoista sähköpostia, jolloin voit kansioida jo pelkän sähköpostiosoitteen perusteella saapuvat viestit haluamallasi tavalla. Gmailissa viestisuodattimien luonti tapahtuu näiden ohjeiden avulla Lisäksi ominaisuus on näppärä, jos jostain syystä haluat luoda johonkin verkkopalveluun useamman tunnuksen. Jotkut verkkopalvelut toki tunnistavat nämä samoiksi osoitteiksi, mutta läheskään kaikki eivät.