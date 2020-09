Japanissa halutaan eroon faxeista: Lähes kaikki yritykset käyttävät ja kodeissakin yleinen

Japani tunnetaan maailmalla teknologian supervaltana, mutta siellä on myös erikoisia muinaisjäänteitä. Yksi näistä outouksista on japanilaisten rakkaus fakseja kohtaan.

"Rehellisesti sanoen, en usko että kovinkaan monessa viranomaistoiminnassa on tarvetta paperin tulostukselle tai fakseille"



-Taro Kono

Heille, ketkä eivät vielä ihan keski-ikää ole lähestymässä, selvennettäköön, että faksi on lankapuhelinliittymää käyttävä, hieman printterin näköinen härveli, jolla skannataan paperisia dokumentteja ja lähetetään ne puhelinlankaa pitkin toiseen puhelinnumeroon, jossa siellä on vastaanottava faksilaite. Vasteenotettuaan faksilähetyksen, vastaanottava laite tulostaa paperin ulos.Fakseja käytettiin Suomessakin yleisesti vielä 1990-luvulla ja vielä 2000-luvun alussakin, mutta ne ovat Suomessa nykyisin käytännössä yhtä harvinaisia kuin lankapuhelimet. Japanissa kaikki on kuitenkin toisin: maan yrityksistä 95 prosenttia käyttää faksia ja kotitalouksistakin yli kolmasosasta löytyy faksilaite.Tärkein syy japanilaisten rakkauteen faksejaan kohtaan löytyy maan sekavasta byrokratiasta: moni virasto vaatii edelleen dokumenttien toimittamisen nimenomaan faksattuna, eikä modernimpi sähköinen asiointi kelpaa. Japanissa on myös tapana todentaa dokumentin aitous siten, että siihen leimataan henkilökohtainen leima. Tämän vuoksi dokumenttien käsittely tehdään pääosin paperimuodossa.Nyt Japanin uudistusministeriksi valittuon julistanut "sodan" fakseja vastaan ja haluaa maan luopuvan sekä faksien että-leimasimista ja siirtyvät oikeasti digitaaliseen aikaan myös valtionhallinnossa.Faksien käyttö on edelleen yleistä myös Yhdysvalloissa . Suurin syy faksin käyttöön Yhdysvalloissa on se, että digitaalisia allekirjoituksia ei käytännössä hyväksytä sopimusten vahvistukseen, vaan allekirjoitus pitää kirjoittaa käsin - ja toimittaa allekirjoitettu dokumentti faksin kautta.Japanin alkavasta sodasta fakseja vastaan uutisoi Japan Times