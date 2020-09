Google rajoittaa Meet -videopalavereiden kestoa lokakuun alusta

-videopuheluiden kestoa rajoitetaan lokakuun ensimmäisestä päivästä alkaen 60 minuuttiin, mikäli käytössä on Google Meetin ilmaisversio.Tällä hetkellä Google Meet sallii rajoittamattoman keston ja yhteensä sadan henkilön videoneuvottelut ilmaisversionkin käyttäjille. Samalla, kun videoiden pituutta rajoitetaan ilmaisten tunnusten osalta, myös ilmaiseksi saatavilla olleet muut toiminnot, kuten pääsytiettyihin ominaisuuksiin, katoavat ilmaiseksi palvelua käyttäviltä.Googlen videoneuvotteluiden rajoitus ei sinänsä ole uusi asia, vaan yhtiö poisti keväällä rajoitukset ja avasi kaikki ominaisuudet myös ilmaisversio käyttäjille, joten kyseessä on nyt paluu takaisin tavalliseen hinnoitteluun. Aiheesta uutisoi The Verge Koronaviruksen jyllätessä videoneuvottelupalvelut ovat olleet kilpasilla keskenään ja etenkinon kerännyt hurjia määriä uusia käyttäjiä . Lisäksi myös muun tyyppisissä etätyötä tukevissa sovelluksissa kisa on ollut kovaa:jaovat molemmat yleistyneet hurjalla tahdilla vuoden 2020 aikana.Google Meet kuuluu Googlen yrityskäyttäjille tarkoitettuun-pakettiin, jonka hinnoittelu Suomessa alkaa 4,68 eurosta / käyttäjä / kk.