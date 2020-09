Amazon haastaa xCloudin – Esitteli oman pilvipelipalvelun

Pilvipelipalveluiden kirjo jatkaa kasvuaan, kun myös Amazon on rynnännyt markkinoille. Juuri pidetyssä Alexa-laitteistojulkistustilaisuudessa Amazon esitteli omaa Luna-pilvipelipalvelua, joka kilpailee Google Stadiaa ja Microsoftin xCloudia vastaan erilaisen bisnesmallin voimin. Pilvipelipalveluiden kirjo jatkaa kasvuaan, kun myöson rynnännyt markkinoille. Juuri pidetyssä Alexa-laitteistojulkistustilaisuudessa Amazon esitteli omaa Luna-pilvipelipalvelua, joka kilpailee Google Stadiaa ja Microsoftin xCloudia vastaan erilaisen bisnesmallin voimin.

Amazon Luna -palvelun ytimessä on sen sisältämät pelitilauskanavat, joita käyttäjä voi hankkia kuukausimaksua vastaan. Pilvipelipalvelu toimii siis ikään kuin maksu-TV, jossa hankitaan erilaisia kanavapaketteja. "Pelikanavapakettien" sisällöt ja ehdot vaihtelevat, kuten myös niiden hinnatkin. Alkuvaiheessa Luna sisältää vain kaksi kanavaa: Luna Plussan sekä Ubisoftin, mutta Lunan kypsyessä valikoimiin pitäisi tulla lisää tilattavaa.



Alkuvaiheessa Luna on saatavilla Fire TV:lle, PC:lle, Macille ja iOS-laitteille. Ehkä hieman yllättäen, Androidille palvelu tulee vasta myöhemmin. iOS-julkaisun mahdollistamisen taustalla lienee se, että Lunaa ei tarjota natiivina sovelluksena, vaan PWA-tyyppisenä selainsovelluksena. Palvelu ladataan puhelimeen Lunan omien verkkosivujen kautta – ei App Storesta.







Luna+-kanava maksaa ainakin tällä hetkellä 5,99 dollaria kuukaudessa. Tavoitteena on, että Luna+- ja Ubisoft-kanavien yhteenlaskettu pelivalikoima kipuaisi yli sataan peliin.