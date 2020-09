TikTok hakee apua oikeudesta – Haluaa estää Trumpin määräyksen

Välttääksen liiketoimintaeston Yhdysvalloissa, ByteDance on käynyt neuvotteluita sovelluksen Yhdysvaltojen liiketoiminnan myymiseksi Oraclelle ja Walmartile. Neuvotteluissa on päästy jo niin pitkälle, että Trump on antanut kaupoille alustavan suostumuksen. Kaupan tarkoista yksityiskohdista ei ole kuitenkaan varmaa tietoa – ei tiedetä myöskään sitä, että hyväksyykö Kiina kaupat.ByteDance on päättänyt avata toisen rintaman eston välttämiseksi: yhtiö vaatii oikeusteitse Trumpin estomääräyksen kumoamista. Mikäli Trumpin määräys jää voimaan, pitää sovelluskauppojen poistaa TikTok 27. syyskuuta valikoimistaan.Trumpin estomääräysten piiriin kuuluu myös kiinalainen WeChat-pikaviestipalvelu, mutta sen kohdalla tilanne sai väliaikaisen helpotuksen. Oikeus nimitäin esti väliaikaisesti Trumpin määräyksen täytäntöönpanon, koska totesi sen olevan ristiriidassa perustuslain ensimmäisen lisäyksen kanssa. WeChatin menestys oikeudessa on ehkä innostanut myös TikTokia hakemaan tukea oikeusjärjestelmästä.