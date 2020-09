Facebook: Emme "uhkaa" lähdöllä Euroopasta, mutta...

"Facebook is uhkaa poistuvansa Euroopasta. Dokumentit, jotka olemme toimittaneet Irlannin korkeimmalle oikeudelle linjaavat vain sen yksinkertaisen seikan, että Facebook, kuten monet muutkin yritykset, järjestöt ja palvelut, laskee toimintansa Yhdysvaltain ja EU:n välisen tietojenvaihdon varaan. Ilman turvallista, varmennettua ja laillista tietojen siirtoa tilanne voi vahingoittaa EU:ssa toimivien, dataan pohjautuvien yritysten taloutta ja kasvua, kun yritykset ponnistelevat koronaviruksen aiheuttamasta taantumasta"



Vaihtoehto, että EU ja Yhdysvallat leipovat jälleen uuden sopimuksen tietojen siirrosta. Tämä vesittäisi taas oikeuden päätöksen - ja tulisi todennäköisesti kaatumaan muutaman vuoden päästä taas EU:n tuomioistuimessa. Facebook (ja muut palvelut) voisivat pyytää lupaa käyttäjiltään tietojen siirtoon Yhdysvaltoihin. Tässä tapauksessa ongelmallista on se, onko käyttäjällä todellista valinnanvaraa. Jos ei, rikkoo se EU:n GDPR-asetusta. Pilkotaan Facebook eurooppalaiseen ja amerikkalaiseen versioon, jossa EU-kansalaisten tietoja säilytetään ja käsitellään ainoastaan EU-alueella, EU:n lakien mukaan. Yhdysvallat lopettaa maassa sijaitsevien henkilötietojen kaivelun. Tämä tuskin miellyttäisi NSA:ta ja kumppaneita. Viimeisenä vaihtoehtona on tietysti se, että Facebook ja muut datan siirron pakollisena näkevät toimijat pakkaavat laukkunsa ja todellakin poistuvat kokonaan Euroopasta.

Yhtiö on nyt täsmentänyt kantaansa lähettämässään tiedotteessa, jossa se kertoo että yhtiö ei "uhkaa" lähtevänsä Euroopasta, vaan on vain tuonut lausunnossaan Irlannin oikeusasteessa esiin oman kantansa tietojen vaihdon vaikutuksesta.Aihetta on erittäin ansiokkaasti käsitellyt mm.omassa blogissaan Pönkä avaa jutun pääpointteja kirjoituksessaan. Niiden mukaan vääntö tietojen siirrettävyydestä Yhdysvaltain ja EU:n välillä on jatkunut jo seitsemän vuoden ajan. Aktivistinosti tuolloin Facebookia vastaan oikeusjutun, joka kaatoi aiemmat sopimukset Yhdysvaltain ja EU:n välisestä tietojenvaihdosta.Kiistassa Facebook on nostettu tikunnokkaan yksinkertaisesti siksi, että sitä vastaan on nostettu ensimmäinen oikeusjuttu. Mutta samat säännöt ja päätökset tulevat koskemaan myös kaikkia muitakin dataa Atlantin yli siirtäviä yrityksiä.Kiistan perimmäinen ongelma on se, että EU takaa eurooppalaisille kuluttajille tietyt oikeudet yksityisyyteensä. Ja niitä ei voida taata, jos tiedot siirretään Yhdysvaltoihin käsiteltäväksi, sillä siellä valtion tiedusteluorgnisaatiot saavat suht vapaasti penkoa maahan talletettuja henkilötietoja.Vaihtoehtoja tilanteelle on Pöngän mukaan kourallinen, osa niistä täysin epärealistisia, osa kenties toimiviakin:Eli Facebook tuskin laukkujaan pakkaa Euroopasta, mutta jos se ei saa ostettua jollain kikkavitosella aikaa itselleen, pitää sen toteuttaa jotain muutoksia siihen, miten palvelu käsittelee eurooppalaisten käyttäjiensä tietoja.