Uusien Xboxien ennakkotilaus alkoi tänään

Kysyntä uusilla pelikonsoleilla, olipa kyseessä Sonyn tai Microsoftin laite, on varmasti joulun alla kuumaa. Niinpä asian voi hoitaa päiväjärjestyksestä jo nyt tilaamalla etukäteen.Xbox Series S:llä hintaa on 309 euroa ja Xbox Series X on puolestaan pari sataa kalliimpi 509 euron hinnalla. Virallinen julkaisu tapahtuu 10. marraskuuta, jolloin myös ennakkotilatut konsolit toimitetaan.Xbox All Access -kuukausitilauksen saa tilattua myös ennakkoon, mutta se tulee tehdä myymälässä, kertoo Gigantin Xbox-sivu . Konsolien lisäksi myös uusia ohjaimia saa ennakkotilattua.Xbox Series X:n ja Xbox Series S:n suurimmat erot, hinnan lisäksi, ovat Blu-ray-asemassa, joka löytyy vain kalliimmasta X:stä sekä sen paremmasta suorituskyvystä, jonka ansiosta pelejä voi pelata 120 fps:n kuvanopeudella jopa 4K-resoluutiolla.PlayStation 5 -konsolien ennakkotilaus alkoi muutama päivä sitten ja PS5-mallit saapuvat kauppoihin 19. marraskuuta.