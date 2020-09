Facebook uhkaa: Lopetamme Facebookin ja Instagramin toiminnan Euroopassa, 400 miljoonaa käyttäjää potkitaan ulos

on ottanut järeimmät mahdolliset aseet esiin, kun EU-tuomioistuin päätti, että Yhdysvaltain ja EU:n välinen datan siirto on laitonta

"Ei ole selvää miten Facebook voisi toimia vallitsevassa tilanteessa ja tarjota Facebookin ja Instagramin palveluita EU:ssa"



-Yvonne Cunnane, Facebookin Irlannin datan käsittelystä ja suojelusta vastaava päällikö

Kiistassa on kyse siitä, saavatko amerikkalaiset teknologiajätit siirtää eurooppalaisten käyttäjiensä tietoja Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimilleen. Koska Yhdysvaltain oma lainsäädäntö sallii Yhdysvaltain viranomaistenpenkovan maassa sijaitsevia henkilötietoja vapaasti, katsoi EU-tuomioistuin, että eurooppalaisille kuluttajille ei voida taata heidän yksityisyyttään, mikäli tietoja siirretään Euroopasta Yhdysvaltoihin.Tämä luonnollisesti aiheuttaa valtavia ongelmia palveluille, jotka ovat lähtökohtaisesti keskitettyjä, kuten Facebook ja sen omistama. Nyt Facebook on vienyt asian oikeuteen Irlannissa ja onFacebook viittaa lausunnollaan Irlannin Tietosuojelukomissionhiljattaiseen päätökseen, joka puolestaan pohjautuu EU-tuomioistuimen elokuiseen päätökseen. Yhtiö myös vastustaa oikeuteen toimittamissaan tiedoissa sitä, että sille on annettu ainoastaan kolme viikkoa aikaa toteuttaa muutos, jonka Irlannin viranomainen haluaa sen toteuttavan.Facebook myös vastustaa sitä, että yhtiö onainoa amerikkalainen yhtiö, jota vastaan päätöstä on käytetty.Mikäli Facebook todella toteuttaa uhkauksensa, se joutunee estämään eurooppalaisten käyttäjien pääsyn palveluun kokonaan. Yhtiö kuitenkin kiistää uhkailevansa ja kertoo toivovansa asiaan ratkaisua, muttaUseiden asiantuntijoiden mukaan Facebookin uhittelu on vain sanahelinää. Yhtiön Euroopan yhteenlaskettu liikevaihto viimeksi kuluneiden neljän vuosineljänneksen aikana oli yhteensä 17,7 miljardia dollaria eli noin 15 miljardia euroa.