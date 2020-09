Iso yrityskauppa – Huippusuositut pelisarjat siirtyvät Microsoftille

Microsoft on vahvistanut pelivalikoimaansa isolla yritysostolla. Ei liene sattumaa, että yrityskauppa toteutuu juuri ennen Xbox Series X:n julkaisua – Microsoft selvästi haluaa varmistaa, ettei konsolin suosio jää peleistä kiinni.

Ohjelmistojätin omistukseen siirtyy ZeniMax Media, joka omistaa yhden maailman suurimmista yksityisistä pelijulkisijoista – Bethesda Softworksin. Bethesda kehittää sellaisia menestyspelisarjoja kuin Doom, Quake, The Elder Scrolls ja Fallout.



Pelaajien keskuudessa on jo herännyt spekulaatioita siihen suuntaan, että Microsoft voisi kääntää Bethesdan tunnettuja pelisarjoja Xboxin yksinoikeuspeleiksi tai ainakin uusimmat pelit julkaistaisiin PlayStationille viivästetysti. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta jo sovittuihin yksinoikeuspeleihin eli Deathloop- ja GhostWire: Tokyo -pelit tulevat PS5:lle yksinoikeudelle, kuten on aiemmin sovittu.







Microsoft julkaiseen Xbox Series X- ja Series S -pelikonsolit 10. marraskuuta.