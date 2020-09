Sony paljasti PlayStation 5:n julkaisuajankohdan – Näin paljon se maksaa

Konsolisota Sonyn ja Microsoftin välillä lähtee marraskuussa laukalle, sillä nyt myös Sony on ilmoittanut PlayStation 5:n julkaisuajankohdan sekä uuden sukupolven konsolin hinnan. Kilpailu joulumarkkinoilla tulee varmasti olemaan kova. Konsolisotajavälillä lähtee marraskuussa laukalle, sillä nyt myös Sony on ilmoittanut PlayStation 5:n julkaisuajankohdan sekä uuden sukupolven konsolin hinnan. Kilpailu joulumarkkinoilla tulee varmasti olemaan kova.

Sonyn PlayStation 5 tulee myyntiin valikoiduilla markkina-alueilla 12. marraskuuta, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Koreassa ja Australiassa. Eurooppaan PlayStation 5 saapuu viikon jäljessä eli 19. marraskuuta. PlayStation 5:n suositushinta Suomessa tulee oleman 499 euroa.



Täysiverisen PlayStation 5:n lisäksi Sony julkaisee samaan aikaan kevennetyn version konsolista eli PlayStation 5 Digital Editionin. Hinta on 100 euroa alhaisempi eli 399 euroa. Tekniikaltaan se on vastaava kuin PlayStation 5, mutta siitä uupuu Ultra HD Blu-ray -levyasema, joten konsolilla ei voi toistaa lainkaan optisia medioita.



Microsoft julkaisee Xbox Series X- ja Xbox Series S -pelikonsolit pari päivää aiemmin eli 10. marraskuuta. Series X -konsolin euromääräinen hinta on 499 euroa ja S-mallin hinta on 299 euroa.