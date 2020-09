Roomba i3+ julkaistiin: Tuo huippumallien ominaisuuksia robotti-imurien keskihintaan

on 599 dollariamaksava robotti-imuri, joka sisältää pölysäiliöllä varustetun latausaseman. Pölysäiliöllä varustettu latausasema on tuttu yhtiö kahdesta huippumallista: sekäettätarjoavat saman ominaisuuden.Roomba i3+ osaa siis tyhjentää oman pölysäiliönsä paljon isompaan, erilliseen pölysäiliöön kun se siirtyy lataamaan itseään. Kuten i7+ ja s9+ -arvosteluissamme olemme todenneet, ratkaisu on nerokas, sillä tuolloin imuria ei tarvitse itse tyhjentää ja latausasemassa olevan pölysäiliön täyttyminen kesti omissa testeissämme noin 3-4 kuukautta. Ratkaisun ansiosta roboimuria ei tarvitse käytännössä edes ajatella, jos sen ajastaa siivoamaan talon ollessa tyhjä - ulkoisen pölysäiliön ansiosta imurin olemassaoloa ei tarvitse edes muistaa kuin muutaman kerran vuodessa.Luonnollisesti jostain on tingitty: Roomba i3+ maksaa kuitenkin merkittävästi vähemmän kuin sen isosiskot, joten mallista on poistettu älykkäät karttaominaisuudet. Roomba i3+:lle ei voi siis kertoa, että sen pitäisi siivota tänään ainoastaan keittiö, vaan siivousalueena on aina koko asunto.Toinen uutuus on 399 dollariamaksava, joka on täsmälleen sama imuri kuin Roomba i3+:kin, muttalatausasemassa olevaa pölysäiliötä.Muotokielenä kaksikolla on Roomba i7+:sta tuttu kiekko, jossa on hipaisupainikkeet, eli Roomba s9+ -mallin,matkiva D-muoto ei siis tule tähän uutuuteen.Roomba i3+ ja sen rinnakkaismalli Roomba i3 tulevat myyntiin Pohjois-Amerikassa tänään ja saapuvat Eurooppaan myyntiin vuoden 2021 alussa. Toistaiseksi itsestään tyhjentävää roboimuria etsivälle Suomessa edullisin vaihtoehto on siis edelleen Roomba i7+, jota myydään Suomessa nykyisin noin 800 eurolla