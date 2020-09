Uusittu Paramount+-suoratoistopalvelu saapuu Suomeen ensimmäisten joukossa

Suoratoistopalveluiden määrä on lähtenyt melkoiseen kasvuun maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa. Vuosia kansainvälisiä markkinoita on hallinnut Netflix, mutta Yhdysvalloissa palveluja on tullut huimasti lisää viimeisten vuosien aikana. Suoratoistopalveluiden määrä on lähtenyt melkoiseen kasvuun maailmanlaajuisesti ja myös Suomessa. Vuosia kansainvälisiä markkinoita on hallinnut Netflix, mutta Yhdysvalloissa palveluja on tullut huimasti lisää viimeisten vuosien aikana.

Näistä palveluista monet ovat löytäneet tiensä jo Eurooppaankin. Tarjolla on Netflixin lisäksi niin Amazon Prime Video, Apple TV+ kuin Disney+. Yksi uusimmista tulokkaista on mediajättiläisiin kuuluva ViacomCBS, jonka Paramount+-suoratoistopalvelu on uusiutunut.



Yhtiön mukaan palvelusta löytyy mm. ViacomCBS:n tuotantoja, uusia alkuperäissarjoja ja Showtime-kanavan ensi-iltoja. Uusi Paramount+ pitää sisällään CBS All Access -palvelun tarjoamat sisällöt.



Tarjonta koostuu yli 6000 ohjelman kirjastosta, johon lukeutuu sarjoja ja elokuvia. Showtimen ensi-iltoihin kuuluu mm. draama First Ladies, jossa Michelle Obamana nähdään Viola Davis. Muita tulevia yksinoikeussarjoja ovat mm. CIA-vakoojasta kertova Lioness ja Kummisetä-trilogian kulisseista kertova The Offer.







ViacomCBS omistaa mm. Comedy Centralin, MTV:n ja Nickelodeonin, joten niiden sisältöä nähdään myös palvelussa.



Paramount+ on ollut saatavilla Pohjoismaissa jo vuodesta 2017 ja viime vuonna se saapui saataville Suomessa TeliaTV:n kautta ja toukokuussa Ruutu+ sai sen valikoimiinsa.



Nyt Paramount+ tulee saataville myös suoraan kuluttajille tarjottavana premium-tilauksena. Palvelu saapuu Suomeen ensi vuoden alussa. Hinnasta tiedotteessa ei kerrottu.