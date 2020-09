Tässä kaikkien uusien Apple-laitteiden hinnat Suomessa

GPS-malli alumiinikuorella 439 - 519 euroa (riippuen rannekkeesta)



Cellular + GPS -malli alumiinikuorella 539 - 619 euroa (riippuen rannekkeesta)



Cellular + GPS -malli teräskuorella 739 - 839 euroa (riippuen rannekkeesta)



GPS-malli alumiinikuorella 309 - 389 euroa (riippuen rannekkeesta)



Cellular/GPS-malli alumiinikuorella 359 - 439 euroa (riippuen rannekkeesta)



32 Gt WiFi-malli 399 euroa (Kulta, Hopea, Tähtiharmaa)



32 Gt WiFi + Cellular -malli 539 euroa (Kulta, Hopea, Tähtiharmaa)



128 Gt WiFi-malli 499 euroa (Kulta, Hopea, Tähtiharmaa)



128 Gt WiFi + Cellular -malli 639 euroa (Kulta, Hopea, Tähtiharmaa)



64 Gt WiFi-malli 679 euroa (Ruusukulta, Hopea, Tähtiharmaa, Vihreä, Taivaansininen)



64 Gt WiFi + Cellular -malli 819 euroa (Ruusukulta, Hopea, Tähtiharmaa, Vihreä, Taivaansininen)



256 Gt WiFi-malli 849 euroa (Ruusukulta, Hopea, Tähtiharmaa, Vihreä, Taivaansininen)



256 Gt WiFi + Cellular -malli 989 euroa (Ruusukulta, Hopea, Tähtiharmaa, Vihreä, Taivaansininen)

Itse virtuaalinen pressitilaisuus tarjosi hintatietoja vain dollareina yhdysvaltalaisille, joten nyt kun Apple on julkaissut tiedot myös meille muille, onkin aika tarkastaa laitteiden Suomi-hinnat.Perusversio uudesta Apple Watch Series 6:sta maksaa alkaen 439 euroa ja mobiilidatalla varustettu versio alkaen 539 euroa.Apple Watch SE:n hinta Suomessa on alkaen 309 euroa ja mobiilidataa haluavat joutuvat maksamaan vähintään 359 euroa.Myynnissä on edelleen myös vanha Apple Watch Series 3, jonka hinta on alkaen 229 euroa.Uusi kahdeksannen sukupolven iPad hinnoiteltiin Suomessa alkaen 399 euroon, eli merkittävästi Yhdysvaltojen 329 dollaria korkeammalle. Mobiilidatamalli alkaa 539 eurosta.Uuden iPad Airin saa omaksi halvimmillaan 649 euron hintaan, joka sekin sisältää melkoisen Suomi-premiumin.Tässä kaikki hinnat tuotteittain:Edit: iPadien hinnat korjattu.