Apple yhdisti tilauspalvelunsa yhteen pakettiin – Apple Onella saat kaiken yhdellä kuukausimaksulla

Applen tämän päivän virtuaalisen julkistustilaisuuden antiin kuului Apple One -tilauspaketti, jonka voimin voit hankkia Applen tarjoavat verkkopalvelut yhdellä tilauksella. tämän päivän virtuaalisen julkistustilaisuuden antiin kuului Apple Watch Series 6:n lisäksi täysin uusi-tilauspaketti, jonka voimin voit hankkia Applen tarjoavat verkkopalvelut yhdellä tilauksella.

Apple One -tilauspaketista on tarjolla käytännössä kolme eri hintaista luokkaa. Edullisimmassa (14,95 dollaria kuussa) Individual-paketissa on mukana Apple Arcade -pelipalvelu, Apple Music -musiikkipalvelu, Apple TV+ -suoratoistopalvelu sekä ylimääräistä iCloud-pilvitallennustilaa.



Seuraava paketti on Family-paketti, joka sisältää kaikki edelliset palvelut, mutta korkeamman 19,95 dollarin kuukausimaksun vastineeksi saa ilmeisesti enemmän iCloud-tilaa ja usealle käyttäjälle räätälöidyn käyttökokemuksen.



Kallein 29,95 dollaria kuussa maksava Premier-paketti sisältää edellisten lisäksi lisää iCloud-tilaa, Apple News -uutispalvelun sekä uuden Fitness+-kuntoilupalvelun.