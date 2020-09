Tietokantayhtiö Oracle osti teinien videosovelluksen TikTokin

Vaikka vuosi 2020 on ollut kummallinen, niin kovin monella tavalla, on tässä kenties yksi vuoden erikoisimmista kulmista - ainakin teknologiapuolella. Nyt on varmistunut, että tietokannoistaan tunnettu teknologiajättiostaa kiinalaisen, teinien suosiman videopalvelunYhdysvaltain toiminnot.

Koko episodi on ollut alun alkaenkin jokseenkin absurdi. TikTok on siis nimenomaan teinien keskuudessa suosittu, erittäin lyhyiden videoiden jakoon tarkoitettu somepalvelu, jossa leviävät erilaiset hassut tanssit ja eläinvideot.Yhdysvaltain hallinto otti vauhdilla suosiotaan kasvattaneen videopalvelun silmätikukseenjälkeen, kun Kiinan ja Yhdysvaltain kauppasota on kiihtynyt kiihtymistään. Lopulta Yhdysvallat vaati, että TikTokin Yhdysvaltain toiminnot pitää myydä amerikkalaiselle yhtiölle tai yhtiön toiminta estetään kokonaan Yhdysvalloissa.Lopulta TikTokin Yhdysvaltain palveluista oli kisaamassa kaksi teknologiajättiä:ja Oracle. Etenkin Oraclen kisaan lähteminen vaikutti jo lähtökohtaisesti erikoiselta vedolta, sillä yhtiö on tullut tunnetuksi nimenomaan yritysten tarpeisiin räätälöidyistä, raskaista ja massiivisista taustajärjestelmistä. Oracle omistaa mm.-tietokannan,-kehitysympäristön sekä omalla nimellään tarjottavat tietokantatuotteet. Joten hyppäys mainosrahoitteiseen, teineille suunnattuun mobiilisovellukseen vaikuttaa vähintäänkin erikoiselta.Mutta tänään se kuitenkin vahvistui: Oracle todellakin ostaa TikTokin Yhdysvaltain toiminnot.Kaupan yksityiskohdat ovat vielä epäselvät ja vaikuttaa siltä, että TikTokin Yhdysvaltain toiminnot eriytetään omaan yhtiöönsä, jonka omistajiksi tulevat sekä Oracle että TikTokin kiinalainen omistaja. Myös kauppahinta on vielä hämärän peitossa, mutta alkuperäiset tarjoukset yrityksen koko liiketoiminnan suhteen pyörivät noin 25 miljardin dollarin tasossaOn myös täysin epäselvää, riittääkö Oraclen ja kiinalaisen omistajan yhteisyritys tyydyttämään Trumpin hallinnon halua saada sovellus amerikkalaiseen omistukseen, joten kauppa ei sinänsä ole vielä täysin selviö.