Bose julkaisi täysin langattomat QuietComfort Earbuds vastamelukuulokkeet ja Sport Earbuds urheilukuulokkeet

Hieman yli 2,5 cm pitkät ja 8,5 gramman painoiset QuietComfort Earbuds -kuulokkeet tarjoavat peräti 11 tasoa taustaäänien hallintaan, joten käyttäjä voi valita, kuinka paljon ympäröivän maailman ääniä hän haluaa kuulla ja paljonko lähiympäristön melua pitää eristää.Vastamelun torjunta on toteutettu useilla mikrofoneilla sekä uudenlaisella sirulla ja ohjelmistolla. Lisäksi ääniä eristävät kuulokkeiden StayHear Max -sovitteet, joiden luvataan tarjoavan tiukan tiivisteen.Myös äänenlaadun kerrotaan olevan erinomainen. Esimerkiksi musiikkia kuunnellessa kuulokkeet toistavat kappaleen mahdollisimman tarkasti alkuperäistä äänitystä ilman basson katoamista tai vääristymistä. Elokuvien, videoiden, uutisten ja podcastien puhe ja vuoropuhelu kuulostavat luonnollisilta ilman sähköistä "sihinää".Puhelimessa puhumista varten QC Earbuds -kuulokkeet erottavat äänen käyttäjän ympärillä olevista äänistä ja vaimentavat tuulen huminan, jolloin puhe on ymmärrettävämpää toisessa päässä."Käytimme paljon aikaa varmistaaksemme, että uudet QuietComfort Earbuds -kuulokkeet ovat kaikkien aikojen tehokkaimmat vastamelukuulokkeet. Niiden ääni on uskomaton. Niitä on ilo pitää yllä ja käyttää. Tämä on lyömätön yhdistelmä, joka vie ne alan eturintamaan ja osoittaa, että ne ovat aidot QuietComfort-kuulokkeet", kertoo Mehen Trivedi, Bose wearable audio -ryhmän johtaja.Triple Black (musta) ja Soapstone (valkoinen) väreinä saatavat QC Earbuds -kuulokkeet tarjoavat 6 tunnin edestä kuuntelua, jota saa lisättyä 12 tunnilla latauskotelolla. 15 minuutin latauksella saa 2 tuntia virtaa kuulokkeisiin ja itse latauskoteloa voi ladata langallisesti tai langattomasti.QC Earbuds ovat rakenteeltaan IPX4-luokitellut, joten ne esimerkiksi vesisadetta tai hikeä. Langattomasta yhteydestä vastaa Bluetooth 5.1, jonka kantomatka on enintään 10 metriä. Lisäksi puhelimelle voi ladata Bose Music -sovelluksen, jolla voi hallita erilaisia ominaisuuksia.Sport Earbuds -kuulokkeet ovat Bosen mukaan tehty urheilua varten. Kuulokkeiden luvataan pysyvän korvissa koko raskaan tai kevyen harjoittelun ajan ilman, että ne satuttavat tai liikkuvat korvissa StayHear Max -sovitteiden ansiosta.Sport Earbuds -kuulokkeiden värit ovat Triple Black (musta), Baltic Blue (sininen) ja Glacier White (valkoinen). Nämä kuulokkeet tarjoavat noin 5 tunnin edestä kuunteluaikaa ja kotelo tarjoaa lisää aikaa jopa 10 tunnin edestä.Myös Sport Earbuds -kuulokkeet ovat varustettu IPX4-luokituksella, joten ne sopivat lenkkikaveriksi vesisateeseen.Molemmat uutuudet ovat yhteensopivia iOS-laitteiden, Android-laitteiden ja virtuaaliavustajien kanssa. Molemmissa on yksinkertainen kosketusohjain yleisimpiä komentoja varten, kuten toisto ja tauko, puheluihin vastaaminen ja niiden lopettaminen sekä yhteys virtuaaliavustajaan. Jokaisen laitteen mukana tulee kolmet erikokoiset uudet, pehmeät ja silikoniset StayHear Max -sovitteet.QC Earbuds -kuulokkeet maksavat 289,95 euroa ja Sport Earbuds -kuulokkeet 209,95 euroa. Kuulokkeet tulevat myyntiin 5. lokakuuta ja ennakkotilauksia voi tehdä jo nyt.Lisätietoa QuietComfort Earbuds -kuulokkeista saa täältä ja Sport Earbuds -kuulokkeista täältä