Tässä pian saapuvan PlayStation 5:n tekniikka ja tiedot

PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition Kuva Suoritin 8-ytiminen AMD Zen 2 @ 3.5GHz 8-ytiminen AMD Zen 2 @ 3.5GHz Grafiikkapiiri 36-ytiminen ja 10.28 TFLOPin RDNA 2 @ 2.23GHz 36-ytiminen ja 10.28 TFLOPin RDNA 2 @ 2.23GHz Muisti 16 Gt GDDR6 (256-bit), 448 Gt/s 16 Gt GDDR6 (256-bit), 448 Gt/s Resoluutio 8K (maksimi), 4K-pelaaminen 8K (maksimi), 4K-pelaaminen Ruudunpäivitysnopeus 120 FPS (maksimi) 120 FPS (maksimi) Tallennustila 825 Gt NVMe SSD, laajennettavissa (NVMe) 825 Gt NVMe SSD, laajennettavissa (NVMe) Ulkoinen tallennustila USB-kiintolevy (PS4-peleille) USB-kiintolevy (PS4-peleille) I/O 5,5 Gt/s (raakadata), 8-9 Gt/s (pakattu) 5,5 Gt/s (raakadata), 8-9 Gt/s (pakattu) Optinen asema 4K UHD Blu-ray-asema (kelkaton) Ei Muuta Raytracing, DualSense-ohjain, PS4-yhteensopivuus Raytracing, DualSense-ohjain, PS4-yhteensopivuus (rajattu digitaalisiin)

Sonyllä on siis tarjota kaksi eri hintaluokan laitetta, jotka tarjoavat hieman erilaisia ominaisuuksia. Katsastetaanpa mitä tässä vaiheessa tiedämme niiden tekniikasta ja ominaisuuksista.Kuten näkyy, niin teknisesti PS5-mallit ovat kovin lähellä toisiaan. Suorituskyvyn puolesta ne vaikuttaisivat identtisiltä, joten molemmilla pelaaminen onnistunee huippugrafiikoilla loistavasti. Ainoa suurempi ero löytyy optisesta asemasta, joka puuttuu digitaaliversiosta. Näin ollen sillä ei voi pelata fyysisiä PS4-pelejä, joten yhteensopivuus on hieman rajatumpi.Tässä vaiheessa Sony ei ole julkistanut hintatietoja laitteille, joten ostopäätöstä näiden suhteen on vielä vaikea tehdä. Hinta kuitenkin tulee olemaan mallien välillä huomattavasti lähempänä toisiaan kuin on uusien Xboxien tapauksessa, joissa halvempi versio on vain 299 euron hintainen ja isoveli Xbox Series X 499 euron hintainen.