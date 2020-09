TikTokia ei myydäkään? Neuvottelee sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa

TikTokin viimeaikainen taival on ollut melkoisen kivikkoinen erityisesti Yhdysvalloissa. Presidentti Trump ei pidä palvelua turvallisena, jonka johdosta se on määrätty pannaan

Palvelulle annettiin hiljattain hieman armonaikaa sillä verukkeella, että palvelun Yhdysvaltojen toiminnalle löytyisi ostaja. Microsoft onkin ollut kiinnostunut some-palvelun liiketoimintojen ostamisesta TikTokin omistaja ByteDance ei kuitenkaan ole täysin hyväksynyt tätä toimenpidettä, vaan on ollut valmis mm. haastamaan Trumpin määrämän kiellon oikeudessa . Nyt yhtiöllä onhieman erilainen ääni kellossa, sillä WSJ:n mukaan yhtiö keskustelee Yhdysvaltain hallinnon kanssa kaupan perumisesta. Raporttien mukaan ByteDancen uusi suunta johtuu Kiinan toimista, jotka ovat hankaloittaneet liiketoiminnan myyntiä.Käytännössä tämä onnistuu vain, jos TikTok onnistuu vakuuttamaan Trumpin hallinnon siitä, että palvelun käyttö on Yhdysvaltain kansalaisille turvallista eikä tietoja anneta Kiinan hallinnon käyttöön.Vaikka TikTokilla on kanava auki valkoiseen taloon päin, niin tämä ei tietysti tarkoita, että Yhdysvallat hyväksyy sen ehdotuksen. Kevyet perustelut eivät varmasti riitä, sillä tiedossa on kuinka vaikea kiinalaisyritysten on pakoilla hallinnon vaatimusta informaation takaoville.