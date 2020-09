Microsoft vahvisti huhut – Xbox Series X:n hinta ja julkaisupäivä tiedossa

Hätäisimmät pääsevät kuitenkin tilaamaan Xbox Series X -pelikonsolin itselleen jo 22. syyskuuta, jolloin ohjelmistojätti käynnistää konsolin ennakkotilauskampanjan. Ennakkotilaajat varmistavat sen, että he saavat konsolit ensimmäisten joukossa. Samalla Microsoft pystyy arvioimaan konsolin kysyntää.



Mikäli 499 dollarin hintalappu kuulostaa korkealta hinnalta yhdeksi kertasuoritteeksi, niin Microsoft tarjoaa uusia konsoleitaan myös Xbox All Access -myyntikanavan kautta. Xbox Series X ja Xbox Game Pass Ultimaten yhteispaketti maksaa 24 kuukaudeksi 34,99 dollaria. Xbox Series S -paketin kuukausimaksu on 24,99 dollaria. Microsoft laajentaa All Access -palvelua tänä vuonna ja se tulee Suomessa esimerkiksi Gigantin valikoimiin.

