Puhelinliittymien vertailu onnistuu netissä – kannattaako se?

Mitä tarkoittaa liittymän kilpailuttaminen?

Liittymän kuuluvuus

Netin käyttö ja liittymään sisältyvän datan määrä

Tekstiviestien määrä

Kotimaan sekä ulkomaan puheluiden määrä

Mikä on määräaikainen liittymä?

Millaisia hintaeroja liittymillä on?

Voiko vertailemalla säästää?

Miten liittymä vaihdetaan?

Yhteenveto

Jos käytössäsi on vanha liittymä sopimus, jota ei ole hetkeen kilpailutettu, saatat maksaa liittymästäsi liikaa. Vanhaan liittymäsopimukseen on helppo tyytyä, koska se on helppoa ja vaivatonta. Vanha liittymä on saattanut olla ollut sinulla jo kauan, jonka vuoksi voi tuntua oudolta, tai jopa väärältä vaihtaa operaattoria.Jos kuitenkin haluat välttyä maksamatta turhasta, kannattaa liittymähinnat vertailla vähintään kerran vuodessa. Liittymävertailu näyttää yhdellä silmäyksellä tämän hetken hintatason suurimpien operaattorien valikoimista. Näin voit säästää rahaa tinkimättä palvelun laadusta tai liittymän ominaisuuksista lainkaan.Liittymien vertailupalvelut on pyritty toteuttamaan mahdollisimman helppokäyttöisiksi asiasta kiinnostuneille. Tästä huolimatta niiden käyttäjä saattaa olla vertailupalvelunkin edessä huuli pyöreänä. Erilaisia palveluntarjoajia ja palvelupaketteja on nimittäin tarjolla erittäin runsaasti.Kannattaakin aluksi tehdä itselle selväksi, mitkä ovat itselle tärkeimmät ominaisuudet puhelinliittymässä, jolloin liittymien vertailu helpottuu aika tavalla. Toiset asiakkaat arvostavat liittymässä nopeaa mobiiliyhteyttä ja toisille riittää puhepaketti, jonka puitteissa voi soitella rajattomasti. Voit vertailla liittymiä niin nykyiseltä, kuin kilpailevaltakin operaattorilta ja löytää liittymän juuri sinun tarpeisiisi nykyistä sopimusta edullisemmin. Mieti myös valmiiksi kuukausittainen budjetti puhelinlaskua varten. Lue artikkelia pidemmälle, niin tiedät mm. miten liittymien kilpailuttaminen käytännössä tapahtuu ja miten liittymän vaihtaminen onnistuu.Vaikka liittymän kilpailuttaminen saattaa tuntua tylsältä ja vaivalloiselta, on se loppujen lopuksi helppoa ja suhteellisen nopeaa. Liittymän kilpailutus tarkoittaa sitä, että asiakas ottaa selville eri operaattoreiden hinnat sekä liittymien ominaisuudet - kuten puheajan, ulkomaanpuheluiden hinnat sekä mahdolliset datarajoitukset.Samalta operaattorilta saattaa olla joskus vaikea saada uutta, parempaa sopimusta, jolloin kannattaa suosiolla vaihtaa operaattorista toiseen. Kilpailutuksen voi tehdä myös puhelimitse, kävelemällä sisään kivijalkaliikkeeseen tai selaamalla liittymien hintoja netissä. Esimerkiksi Elisalla, Telialla ja DNA:lla on usein kauppojen tai kauppakeskuksien läheisyydessä myyntipiste, jossa pienimuotoinen kilpailutus onnistuu jopa kauppareissun yhteydessä.Helpoiten liittymävertailu onnistuu netissä toimivien vertailupalveluiden kautta, jolloin saat kattavan kuvan eri operaattorien tarjonnasta yhdeltä sivustolta.Ennen liittymän kilpailutusta kannattaa pohtia, mitkä asiat ovat itselle tärkeitä, kuten:On myös tilanteita, jolloin liittymän kilpailuttaminen ei onnistukaan niin helposti. Operaattorit myyvät myös määräaikaisia liittymiä. Se tarkoittaa sitä, että liittymäsopimus on tehty esimerkiksi kahden vuoden kiinteäksi ajaksi, ja pahimmassa tapauksessa liittymän vaihtaminen kesken sopimuskauden onnistuisi vain maksamalla tulevien sopimuskuukausien maksut. Tällöin säästöä voi olla vaikea saavuttaa, vaikka markkinoilta löytyisikin edullisempi liittymä.Usein liittymäsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi määräajan päätyttyä. Määräaikaisuuden päätyttyä nykyisen sopimuksen voi purkaa ja liittymän kilpailuttaa. Määräaikaisen liittymän ottaneen kannattaakin usein odottaa määräajan umpeutumista ennen liittymän vaihtoa. Määräaikaisten sopimusten tarkoitus on pitää asiakas mahdollisimman pitkään operaattorin asiakkaana. Hyvä puoli määräaikaisissa liittymissä on se, että useimmiten operaattorilta saa silloin edullisimman kuukausihinnan. Nykyään määräaikaisia liittymiä solmitaan enää aika harvoin. Uutta liittymäsopimusta otettaessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana, onko sopimus luonteeltaan määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva.Mistä liittymän hinta sitten muodostuu? Puhelinliittymään kuuluu sekä vaihtelevia kuluja, että kiinteä kuukausimaksu. Vaihtelevat kulut voivat kertyä esimerkiksi viestien tai soitettujen puheluiden mukaan, mutta myös käytetyn mobiilidatan perusteella. Lisäksi liittymän avaamisesta saatetaan periä avausmaksu. Kiinteä kuukausimaksu taas on maksu liittymän käyttöoikeudesta. Liittymissä on siis valtavasti hintaeroja. Mieti, mitä sinä käytät puhelimessasi eniten ja satsaa siihen. Jos kotona ja työpaikalla on käytössä langaton verkko, on rajaton datapaketti turhaa rahanhaaskausta. Suuret viesti- ja puhepaketit sopivat hyvin sellaisille käyttäjille, joiden illat kuluvat puhelimessa puhuen. Liittymien hinnat saattavat vaihdella alle 10 eurosta jopa 50 euroon, joten liittymän tarkastus ja kilpailutus kannattaa.Liittymiä vertaillessa kannattaa miettiä mitä liittymältä tarvitsee, eikä turhista palveluista kannata maksaa. Onko liittymä tulossa henkilölle, joka selaa sosiaalista mediaa päivittäin monta tuntia? Jos kirjoittaa paljon viestejä, kannattaa ottaa viestipaketti ja paljon puhelimessa puhuvan kannattaa puolestaan valita liittymä, johon sisältyy rajaton määrä puheluita.Operaattorien välilläkin on eroja liittymien hinnoissa, mutta suurin säästö tulee ottamalla liittymään vain ne palvelut, joita oikeasti tarvitsee. Netin nopeus vaikuttaa paljon hintaan ja esimerkiksi Telialla 200 Mbit/s ja 20Mbit/s nopeuksilla on kahden euron kuukausittainen ero.DNA:lla taas on 1000Mbit/s ja 400Mbit/s nopeuksien välillä ero nousee 15 euroon. Liittymiä ja liittymäpaketteja vertailemalla nelihenkinen perhe voi säästää vuodessa rahaa jopa kuukauden ruokabudjettia vastaavan summan.Operaattorit hoitavat kaikki käytännön asiat, joten sinun ei tarvitse oikeastaan tehdä muuta kuin vaihtaa uusi SIM-kortti vanhan tilalle. Uuden SIM-kortin saat liikkeestä tai postitse muutamassa päivässä liittymän tilaamisen jälkeen. Vanha operaattorisi hoitaa numeronsiirron uudelle SIM-kortille, joten älä irtisano vanhaa liittymääsi ennen kuin uusi liittymäsopimus on tehty.Säästäminen puhelinkuluissa onnistuu, kun tietää mitä tekee ja tarvitsee. Jopa satojen eurojen vuotuiset säästöt ovat mahdollisia suhteellisen pienellä vaivannäöllä. Asiakkaan on kuitenkin oltava itse aktiivinen, jotta ei maksa turhasta. Omia tarpeitaan kannattaa myös kartoittaa säännöllisin väliajoin, sillä omat kulutustottumukset muuttuvat usein teknologiakehityksen mukana, välillä aivan huomaamatta. Voit käydä tutustumassa liittymiin esimerkiksi osoitteessa https://sortter.fi/puhelinliittyma/